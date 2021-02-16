Минвостокразвития предложило ужесточить статью УК о добыче драгметаллов

В Минвостокразвития разработали проект изменений в Уголовный кодекс РФ, ужесточающий статью о незаконной добыче драгоценных металлов. Соответствующий документ размещен для общественного обсуждения.

Действующие положения статьи 255 УК РФ ведомство предлагает дополнить частью, предусматривающей денежную компенсацию для лиц, осужденных за незаконную добычу драгметаллов.

Проектом предусмотрены штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Также для этой категории лиц могут быть назначены "либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового". Еще одним вариантом наказания по решению суда может стать "либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей" или денежная компенсация "в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового".

В пояснительной записке к документу говорится, что данные изменения планируется внести в связи с разработкой законопроекта "О старательской деятельности", регламентирующего добычу недр старателями и небольшими старательскими артелями.