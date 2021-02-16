Мишустин выделил более 49 млрд рублей на спецвыплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства более 49 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты для медицинских и иных работников, помогающих пациентам с коронавирусной инфекцией. Средства предусмотрены на первый квартал года.

Выступая ранее на заседании кабмина, Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, но врачи и медсестры по-прежнему трудятся в непростых условиях, и правительство продолжает поддерживать их.