Мишустин выделил медучреждениям 25,4 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин направил регионам свыше 25,4 миллиарда рублей для дополнительного финансирования больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования.

С пандемией коронавируса нагрузка на медицинские организации выросла и пока остается высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

Кабинет министров одобрил решение на заседании 12 февраля. Премьер тогда подчеркнул, что средства нужны больницам и поликлиникам, чтобы своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.