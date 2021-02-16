В кабмине заявили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит с отчетом в Госдуме 21 апреля.

"Дата ежегодного выступления председателя правительства Михаила Мишустина с отчетом в Государственной думе согласована Государственной думой и правительством, - сообщили журналистам в пресс-службе правительства. - Ежегодный отчет правительства состоится 21 апреля".

Обязанность правительства представлять нижней палате парламента доклады о результатах своей работы определена Конституцией страны. Михаил Мишустин впервые представил в Госдуме ежегодный отчет в конце июля прошлого года. Главной темой стала борьба с последствиями пандемии.