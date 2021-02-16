Москвичи ради заработка создают коммуналки

Совместный наем квартир в последнее время становится все популярнее. Причиной этого в Москве стало снижение доходов арендаторов, в провинции - сокращение предложения.

В столице в январе было на 15% меньше заявок на аренду жилья, чем год назад. При этом выросла доля желающих снять жилье вскладчину - их на 12% больше, чем годом ранее, отмечают в "ИНКОМ-Недвижимость". Это стало популярным способом экономии бюджета. Доля студентов в числе "кооператоров" снизилась вдвое - с 35% год назад до 17%. Оставшиеся 83% - приезжие из других городов и стран СНГ, в том числе семьи с детьми. Но входят в их число и москвичи, владеющие собственным жильем.

Эксперты называют это усиливающейся антикризисной тенденцией: владельцы квартир сдают свои "однушки" и "двушки", а сами объединяются и живут в одной, тоже съемной, многокомнатной квартире. Несколько лет назад подобные сделки были редкостью, а в последнее время ежемесячно по 3-4% договоров найма квартир с тремя и более комнатами приходится на такую двойную аренду, говорит замдиректора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова. Иногда это родственники, иногда просто знакомые

Так, недавно к риелторам обратились двоюродные сестры - компания, где работали их мужья, разорилась, и семьи решились сдать в аренду свои "двушки". Они с мужьями и маленькими детьми переехали в съемную "трешку" в Подмосковье за 38 тысяч рублей, а свои квартиры сдали за 35-38 тысяч рублей каждую. Другой случай - две одинокие подруги-пенсионерки решили объединиться и снять небольшой дом в Московской области, для чего они сдали свои квартиры в столице.

В северных регионах в конце лета и осенью, в отличие от Москвы, напротив, был ажиотажный спрос на аренду жилья. Свободных квартир на рынке стало в 2-3 раза меньше обычного, а арендаторов, напротив, больше, отмечают в компании "Этажи". В их число влились те, кто продал свое жилье, чтобы вложиться в новостройку с помощью льготной ипотеки.

В начале учебного года, когда в города приезжают студенты, подобрать недорогую квартиру в центре города, где обычно находятся вузы, проблематично. Однако двух-, трех- и четырехкомнатных квартир хватает. "Мы протестировали возможность совместной аренды и выявили, что часть собственников готова к такому варианту сдачи квартир, - рассказывают в компании, - а студенты воспринимают его как возможность не только сэкономить, но и найти себе новых друзей".

Риелторы собирали заявки от тех, кто готов к совместной аренде, попутно выясняя, какие они предъявляют требования к соседям: "Были случаи, когда люди искали для совместной аренды, например, репетитора по английскому языку, чтобы за отдельную плату заниматься с ним по вечерам, не выходя из дома. Или искали человека с кулинарным образованием и любящего готовить".

Для совместной аренды искали репетитора по английскому, чтобы заниматься не выходя из дома

Из-за такого тренда студенты стали менее охотно интересоваться жильем с подселением к хозяевам квартир. При этом бывает, что хозяева переезжают из своих квартир, намереваясь их сдавать, отмечают эксперты, но это часто связано с родственными отношениями. Либо пенсионеры переселяются к детям, в том числе из-за необходимости постоянного ухода. Либо молодые семьи съезжаются с родителями, чтобы за счет аренды гасить ипотеку на свою квартиру.

Многокомнатные квартиры, в отличие от "однушек", пользуются меньшим спросом и стоят дороже, поэтому их владельцы более лояльны к совместному найму жилья. Доля арендодателей, не заявляющих жестких требований к арендаторам, выросла до 70%. Но все чаще собственники требуют от арендаторов залог, заботясь о сохранности интерьеров.