На Кубе перехватили скоростной катер с тонной марихуаны на борту

Кубинские пограничники перехватили скоростной катер с одной тонной марихуаны на борту. Об этом сообщают местные государственные СМИ.

Подозрительное судно было задержано военными близ населенного пункта Майси в провинции Гуантанамо на востоке страны. На борту находились три человека. В ходе проверки на катере было обнаружено около 1000 килограмм запрещенных веществ. Организаторы наркотрафика планировали доставить груз в США через отделяющий Кубу от Гаити Наветренный пролив.

За последние месяцы это уже второй быстроходный катер с наркотиками, который удалось перехватить кубинским пограничникам. Всего же с мая прошлого года в Наветренном проливе было задержано четыре судна, перевозивших наркотические вещества.