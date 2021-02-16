На Сардинию будут пускать только вакцинированных туристов

"Въезжающие на Сардинию должны будут показать сертификат, подтверждающий, что у них имеется на руках отрицательный тест на COVID-19, либо доказать, что они вакцинированы", - подчеркнул губернатор Кристиан Солинас, обеспокоенный тем, что на Апеннины все активнее просачивается так называемый английский вариант коронавируса.
Несмотря на наличие роскошных пляжей и люксовых отелей, остров является одним из самых незащищенных регионов Италии с точки зрения системы здравоохранения, которая зачастую оставляет желать лучшего. Чего стоит один только неординарный поступок мэра города Онифери на Сардинии Стефании Пирас, которая, отчаявшись получить в свою коммуну врача общей практики, издала распоряжение, согласно которому жителям на полном серьезе запрещено заражаться коронавирусной инфекцией.
На сегодня Сардиния стала первым регионом Италии, решившимся в одностороннем порядке ввести так называемый "санитарный паспорт", на который также делает ставку и национальная ассоциация отельеров страны, как никто страдающая от отсутствия туристов.