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16.02.2021 13:16
Рубрика: В мире

На Сардинию будут пускать только вакцинированных туристов

Текст: Нива Миракян (Рим)
Задолго до начала летнего сезона и возможного нашествия туристов, Сардиния решила себя заранее обезопасить от импорта вируса. По решению властей, путешественники получат доступ на остров, который часто называют Раем на земле, только при наличии "антикоронавирусной" справки.
Фото: Alessandro Di Marco/EPA Фото: Alessandro Di Marco/EPA
Фото: Alessandro Di Marco/EPA

"Въезжающие на Сардинию должны будут показать сертификат, подтверждающий, что у них имеется на руках отрицательный тест на COVID-19, либо доказать, что они вакцинированы", - подчеркнул губернатор Кристиан Солинас, обеспокоенный тем, что на Апеннины все активнее просачивается так называемый английский вариант коронавируса.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Несмотря на наличие роскошных пляжей и люксовых отелей, остров является одним из самых незащищенных регионов Италии с точки зрения системы здравоохранения, которая зачастую оставляет желать лучшего. Чего стоит один только неординарный поступок мэра города Онифери на Сардинии Стефании Пирас, которая, отчаявшись получить в свою коммуну врача общей практики, издала распоряжение, согласно которому жителям на полном серьезе запрещено заражаться коронавирусной инфекцией.

На сегодня Сардиния стала первым регионом Италии, решившимся в одностороннем порядке ввести так называемый "санитарный паспорт", на который также делает ставку и национальная ассоциация отельеров страны, как никто страдающая от отсутствия туристов.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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