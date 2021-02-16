На Сардинию будут пускать только вакцинированных туристов

Задолго до начала летнего сезона и возможного нашествия туристов, Сардиния решила себя заранее обезопасить от импорта вируса. По решению властей, путешественники получат доступ на остров, который часто называют Раем на земле, только при наличии "антикоронавирусной" справки.

"Въезжающие на Сардинию должны будут показать сертификат, подтверждающий, что у них имеется на руках отрицательный тест на COVID-19, либо доказать, что они вакцинированы", - подчеркнул губернатор Кристиан Солинас, обеспокоенный тем, что на Апеннины все активнее просачивается так называемый английский вариант коронавируса.

Несмотря на наличие роскошных пляжей и люксовых отелей, остров является одним из самых незащищенных регионов Италии с точки зрения системы здравоохранения, которая зачастую оставляет желать лучшего. Чего стоит один только неординарный поступок мэра города Онифери на Сардинии Стефании Пирас, которая, отчаявшись получить в свою коммуну врача общей практики, издала распоряжение, согласно которому жителям на полном серьезе запрещено заражаться коронавирусной инфекцией.

На сегодня Сардиния стала первым регионом Италии, решившимся в одностороннем порядке ввести так называемый "санитарный паспорт", на который также делает ставку и национальная ассоциация отельеров страны, как никто страдающая от отсутствия туристов.