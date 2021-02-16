На севере Мексики 4,7 миллиона человек остались без электричества

Свыше 4,7 миллионов жителей на севере Мексики остались в понедельник без электроснабжения. Об этом сообщила Федеральная комиссия по электричеству, отмечая, что масштабные отключения затронули штаты Дуранго, Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сакатекас и Чиуауа.

По данным специалистов, из 7,17 миллиона жителей северного региона страны оказались обесточены 4,76 миллиона. "Подача электроэнергии восстановлена на 65%", - цитирует ТАСС ведомство. Причиной проблем стали непогода и перебои с поставками газа из США.

Ранее сообщалось, что из-за снежной бури в США без электроэнергии остаются более 4,3 миллиона потребителей. Из-за непогоды режим ЧС объявлен в Алабаме, Орегоне, Оклахоме, Канзасе, Кентукки, Миссисипи и Техасе.