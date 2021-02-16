Bloomberg: Крупнейшие НПЗ США приостанавливают работу из-за морозов

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы США приостанавливают работу из-за холодов, которые стали причиной нарушений поставок электроэнергии, воды и топлива в Техасе. Такую информацию распространило агентство Bloomberg.

По его данным, временно приостановлена работа нефтеперерабатывающего предприятия компании Motiva в техасском Порт-Артуре. Total SE на расположенном здесь же ее заводе сократила до минимума переработку сырой нефти и закрыла ключевую нефтеперерабатывающую установку. А Exxon Mobil приостановила работу своего завода в Бейтауне, пишет РИА Новости. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, нефтеперерабатывающие мощности сокращаются из-за холодов более быстрыми темпами, чем темпы добычи сырой нефти.

Атмосферный фронт, принесший в США снежную бурю, растянулся от штата Мэн на северо-востоке до Техаса на юге, более чем на 2,5 тысячи километров. Рекорды холодов побиты уже в 24 городах США. Прогнозируется, что в ближайшие дни температура опустится еще ниже. "Под угрозой сотни температурных рекордов за всю историю наблюдений", - заявили американские метеорологи.

По данным CNN, обледенелые дороги, перебои в подаче электроэнергии, а также опасно низкие температуры грозят нарушить движение транспорта и парализовать города США. За последние дни не менее 11 человек в стране стали жертвами ДТП, связанных с погодными условиями. По последним данным, без электричества в США остаются более 4,3 миллиона потребителей, из них свыше 3,6 миллиона - в Техасе. Из-за непогоды режим ЧС объявлен в Алабаме, Орегоне, Оклахоме, Канзасе, Кентукки, Миссисипи и Техасе.