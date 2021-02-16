В США снежная буря оставила без света более трех миллионов человек

Снежная буря, которую американские СМИ уже назвали беспрецедентной, бушует в 25 штатах на Среднем Западе и в южной части США, в которых проживают около 150 миллионов человек. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба.

Сильнее всего стихия ударила по Техасу, где без света остаются более 2,8 миллиона человек. В штате Орегон буря привела к отключению электроэнергии более чем у 300 тысяч потребителей. Электричества нет также у десятков тысяч жителей Миссисипи, Оклахомы, Миссури, Арканзаса, пишет ТАСС. В южных штатах из-за непривычных для этих регионов морозов лопаются неутепленные водопроводные трубы.

Рекорды холодов побиты уже в 24 городах США. Прогнозируется, что в ближайшие дни температура опустится еще ниже. "Под угрозой сотни температурных рекордов за всю историю наблюдений", - заявили метеорологи.

Власти Техаса, Оклахомы и Арканзаса привлекли бойцов Национальной гвардии к расчистке дорог и помощи людям на улицах. Жителям этих штатов рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях. В некоторых городах ограничено движение общественного транспорта. Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды объявлен в семи штатах США.

Атмосферный фронт, принесший снежную бурю, растянулся от штата Мэн на северо-востоке до Техаса на юге, более чем на 2,5 тысячи километров.