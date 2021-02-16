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16.02.2021 20:35
Рубрика: Экономика

Только торги и уместны

Несостоятельным заемщикам станет проще расплатиться с банком
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Чуть проще расплатиться с банком будет вскоре ипотечным заемщикам, которые не потянули ежемесячные платежи. В Госдуме рассматривается сразу два законопроекта на эту тему.

На днях в Госдуму был внесен проект поправок в закон об ипотеке и об исполнительном производстве. Им предлагается продавать заложенное по ипотеке и арестованное имущество должников через электронные торги. Для этого правительством будут отобраны единые электронные площадки (сейчас на них продается имущество конфискованное и обращенное в собственность государства). Такой порядок, отмечается в пояснительной записке к документу, повысит прозрачность и конкурентность торгов. А если в них сможет участвовать большее число покупателей, то и сделка может оказаться выгоднее для заемщика. Предполагается, что законопроект вступит в силу с июля нынешнего года.

Фото: iStock
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Кроме того, Госдума в декабре 2020 года приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить заемщикам самостоятельно продавать заложенное жилье. Это также, отмечают авторы проекта, было бы более выгодно для должника. Продажа квартиры банком - очень долгий процесс. Должник вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости), и работу оценщика. Кроме того, все это время ему начисляются проценты по кредиту, так что долг постоянно растет. Продать же квартиру самостоятельно - быстрее. И только если в течение полугода заемщик не сможет найти покупателя, продажа жилья продолжится в прежнем порядке.

Сейчас продать заложенную квартиру самостоятельно тоже можно, но только по договоренности с банком. "Банки, как правило, предпочитают досудебную реализацию имущества. Это самый простой и неконфликтный способ решить вопрос с долгами", - отмечают в Российском аукционном доме (РАД). В 2020 году увеличилось число обращений по добровольной продаже залоговых объектов, сообщает пресс-служба Росбанка, связывая это с ростом активности на рынке недвижимости в целом. Продавать квартиру с недовыплаченной ипотекой стремятся не только обанкротившиеся заемщики, но и те, кто хочет переехать в жилье побольше, еще не расплатившись за первую квартиру.

Фото: Владимир Корнев/РИА Новости
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Распродажа ипотечного жилья сейчас проходит на разных площадках - к примеру, информация о таких торгах размещается на сайте службы судебных приставов. У некоторых банков - например, у Сбербанка - есть свои порталы для продажи такого имущества.

Минувший год характеризовался кратным ростом продаж проблемного имущества - заложенных и банкротных активов, отмечают в РАД. В составе этих сделок на жилье приходится 12%, около 51% - это коммерческая недвижимость, остальное - права требования, автотранспорт и движимое имущество.

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