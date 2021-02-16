Ниже какой отметки курсу доллара не дадут упасть

Третью неделю февраля рубль начал, продолжая укрепляться в парах с иностранными валютами. Однако поводов для оптимизма у него все еще мало. Основным триггером для укрепления позиций нашей валюты пока остается только нефть.

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", назвала до какого уровня может укрепиться рубль:

- Цены на энергоносители обновили годовые максимумы и остаются достаточно высокими. Баррель Brent торгуется выше 63 долларов, нефть в рублях стоит не менее 4637 рублей за "бочку". Это немало.

Россия в феврале в соответствии с соглашениями внутри ОПЕК+ несколько нарастила объемы добычи сырья, в марте сохранит эти уровни. В глобальном плане такое увеличение носит чисто символический характер, но тот факт, что картель пошел на это, весьма позитивен.

Однако на этом весь позитив для рубля пока заканчивается. Внутренних поводов для оптимизма все еще мало, но отсутствие плохих новостей здесь - это уже хорошая новость. Рынок труда пока не пришел в равновесие, бизнес не ждет налоговых послаблений и не рассчитывает на более лояльные кредитные условия. На данный момент государство создает новые рабочие места, но меньше, чем хотелось бы. И частично отменяет антикризисные меры, сократив период получения повышенного пособия по безработице. Здесь точек опоры для рубля нет.

Но валюта справляется и сама. Третью неделю февраля рубль начал, продолжая укрепляться в парах с иностранными валютами. Доллар подошел к 73,35 рубля и до конца месяца может пробить 73 рублей. Там, вероятно, "американец" чуть остановится, но позже вернется в область 74-75 рублей. При цене нефти в пределах 60-65 долларов за баррель этот диапазон вполне нормален.

Евро стоит 89 рубле и сохранит до начала весны за собой торговый диапазон 89-91 рубль как наиболее комфортный и оптимальный.

В декабре 2019 года, когда нефть стоила примерно столько же, сколько и сегодня, общемировая и экономическая ситуация была принципиально иной. Спрос на энергоносители можно было просчитать, но уже тогда сделка ОПЕК+ выглядела нежизнеспособной и исчерпавшей свои регуляторные ресурсы.

Российская экономика завершала вполне благополучный год и еще не знала, какой стресс впереди. Тогда курс доллара около 62-63 рубля был вполне нормальным. Сейчас доллар по 73 рубля выглядит слишком дешевым, поскольку конъюнктура совсем не та. Экономике нужна слабая валюта для восстановления, без контролируемой девальвации свести бюджет без последствий не получится.

Если доллар в ближайшее время пробьет 73 рубля вниз, он может приостановиться в области 72,80-72,85 рубля (ниже 73 рублей доллар стоил 18 августа 2020 года). Но и это очень чувствительно для процессов восстановления экономической системы.

Те россияне, кто ждал удобного курса для покупки иностранной валюты для сбережений, вряд ли увидят значения еще более привлекательные для покупок.