Один человек погиб при ракетном ударе по базе США в Ираке

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате ракетного удара по иракскому городу Эрбиль (столица автономной области Курдистан).

Целью боевиков был местный аэропорт, рядом с которым находится военная база США. Ранение получил американский солдат. Об этом рассказал полковник Уэйн Маротто. "Первые сообщения свидетельствуют об обстреле сил коалиции непрямой наводкой сегодня ночью", - написал он в Twitter.

Как передает телеканал "Аль-Арабия", по аэропорту было выпущено не менее трех ракет. В Эрбиле находятся силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, которая проводит в Ираке операцию "Непоколебимая решимость", напоминает РИА Новости.