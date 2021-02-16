Ответственность за разглашение данных о правоохранителях могут расширить

Это касается распространения данных о правоохранителях и их близких, полученных с использованием служебного положения.

Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.

В качестве альтернативного наказания предложены обязательные работы на срок до 480 часов, а также арест на срок до четырех месяцев.

Необходимость принятия мер инициаторы объяснили тем, что расширяется "практика несанкционированного опубликования", в том числе в Сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов. Сюда включены и сведения, позволяющие определить их персональные данные.

Целями разглашения, по данным депутатов, является не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т. п.).

Также предлагается прописать уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Сейчас, поясняют авторы, действует наказание за сбор таких сведений "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". Парламентарии предлагают расширить перечень наказуемых способов.

Правительство РФ инициативу поддержало.