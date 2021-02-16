В Государственной Думе завершается подготовка ко второму чтению проекта федерального закона об упрощенной регистрации гаражей и земли под ними, или, как его еще называют, - закона о "гаражной амнистии".

Павел Крашенинников подчеркивает, что уже идет и подготовка закона о гаражных объединениях. Фото: Александр Корольков

Документ был разработан и внесен в Госдуму первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком и председателем Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Цель законопроекта - дать возможность гражданам оформить свои права на гаражи и земельные участки под ними. О подробностях готовящейся "гаражной амнистии" Павел Крашенинников рассказал корреспонденту "Российской газеты".

Павел Владимирович, проблема гаражей не просто острая. Она часто и скандальная. Достаточно вспомнить нашумевший одноименный фильм. Можно ли наконец поставить точку в вопросе: владелец гаража - он хозяин или так, мимо проходил?

Павел Крашенинников: Огромное количество гаражей по стране действительно существует полуофициально. Они не оформлены в законном порядке, поэтому владелец такого гаража не может им распорядиться по своему усмотрению. Не может ни продать, ни передать по наследству, ни даже отстоять свои права на этот объект. Новый законопроект поможет установить справедливость.

Это ваша вторая масштабная инициатива такого рода. Первая была принята 14 лет назад - закон о дачной амнистии. Его действие в очередной раз было продлено. Закон в итоге оказался востребован?

Павел Крашенинников: Если считать итог в цифрах, то по дачной амнистии было оформлено порядка 14 миллионов объектов. Можно сказать, по миллиону в год. Но если учесть, что в семьях, как правило, по три-четыре человека, то реально многие миллионы людей воспользовались этим благом - упрощенным порядком оформления бытовой недвижимости. Я бы подчеркнул: не предпринимательской, а именно бытовой собственности.

Один мой знакомый говорил: у простого человека только и радостей - гараж да дача. Что мешало включить в дачную амнистию и гаражи?

Павел Крашенинников: Такая идея была. Но беда в том, что у нас ни в Советском Союзе, ни в новой России вообще не было законодательства о гаражах. Было лишь упоминание в законе о кооперации, а категория "недвижимость" просто не существовала. Соответственно, и оформлять было нечего, не знали, как и что делать в конкретных ситуациях. Были судебные иски, особенно в случае смерти собственника, когда наследники требовали оформления. Судебные разбирательства в единичных случаях решали проблему, но в целом упрощенного порядка не было. Потребовалось время, чтобы, как говорится, подготовить почву, а точнее - законодательную базу.

Огромное количество гаражей существует полуофициально. Владелец такого гаража не может даже отстоять свои права на этот объект

Теперь вы предлагаете провести гаражную амнистию наподобие дачной?

Павел Крашенинников: Амнистия - условное понятие. В новом законопроекте мы предлагаем упрощенный порядок оформления гаражей: с одной стороны, земельных участков под этим видом недвижимости, с другой - самих строений, которые принято называть гаражами.

Их владельцы не виноваты, что у нас в стране меняются правила игры и правила оформления прав.

Гараж гаражу рознь. Гаражами называют и "ракушки", и другие легкие укрытия. Что говорит по этому поводу закон?

Павел Крашенинников: Амнистия будет действовать только для капитальных гаражей, при этом возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса, который определил порядок строительства капитальных объектов, то есть до 30 декабря 2004 года.

Это очень важно учитывать. Обращаю также внимание, что амнистия будет действовать пять лет. То есть человек, у которого есть такие объекты, сможет оформить их в упрощенном порядке до 2026 года.

По дачной амнистии люди не платят при оформлении ни за строения, ни за земельные участки. А как будет с гаражами?

Павел Крашенинников: Процедура оформления земельного участка под гаражом и самого гаража также будет бесплатной. Никаких тарифов закон не предусматривает.

Предлагается такая схема: гражданин обращается в органы местного самоуправления, дальше оформляются границы соответствующего земельного участка, происходит кадастровый учет, государственная регистрация права на земельный участок и на находящийся на нем гараж, и, соответственно, собственнику передается выписка из государственного реестра.

Подчеркну, все оформление, включая регистрацию права на участок и на сам гараж, происходит бесплатно. Гражданам не придется оплачивать и госпошлину, так как документы на регистрацию подаются органом местного самоуправления.

Но если человек сам решит делать кадастровые работы, то их придется оплатить.

Большинство гаражей входят в гаражные, гаражно-строительные кооперативы или товарищества. Их владельцы получат право узаконить свою собственность?

Павел Крашенинников: Да, предлагаемый упрощенный порядок оформления касается и таких гаражей.

Сейчас в Едином государственном реестре юридических лиц содержится информация о 36 902 юридических лицах, зарегистрированных в качестве гаражных, гаражно-строительных кооперативов.

Есть небольшие, а есть и огромные гаражные объединения, где имеются свои дороги, мойки и другие объекты общего пользования. Все это тоже нужно оформлять, и проблем здесь возникает много.

Поэтому мы считаем, что в дальнейшем должен быть специальный закон о гаражных объединениях, где будут урегулированы вопросы организации их деятельности, а также вопросы, связанные с объектами общего пользования.

На такие стоянки гаражная амнистия не распространяется. Она - для капитальных гаражей. Фото: Gettyimages

Представляется, что по аналогии с многоквартирными домами эти объекты общего пользования могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.

Вслед за законом о гаражной амнистии мы будем готовить закон о гаражных объединениях, если быть точным - уже готовим.

Помимо капитальных гаражей многие автовладельцы пользуются стоянками, где установлены вполне современные металлические укрытия. Но все это существует на птичьих правах. Не начнут ли их сносить, как в свое время "ракушки"?

Павел Крашенинников: Здесь чаще всего встает вопрос о земле. Такие стоянки обычно разрешают на участках, где запрещено капитальное строительство, например над подземными коммуникациями или вблизи газопроводов и высоковольтных линий.

Законопроект дает дополнительные полномочия органам местного самоуправления на размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе временных стоянок, на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, но без предоставления земельных участков в собственность. То есть оформить в собственность в качестве недвижимости такое место будет нельзя. Но его можно использовать, сносить постройку закон не требует.

Чиновники охотнее отдают землю под торговые точки, чем под гаражи. Сразу возникают отговорки, мол, тут будет проходить дорога или строиться новый район. Как людям отстоять свои права?

Все оформление, включая регистрацию права на участок и на сам гараж, будет происходить бесплатно. Владельцу не придется оплачивать и госпошлину

Павел Крашенинников: Когда право собственности будет офор­млено,то с ним придется считаться как с моральной, так и с правовой точки зрения. Можно купить землю у собственника по договору или выкупить для государственных и муниципальных нужд, есть для этого соответствующая процедура, но это именно выкуп. Существуют и другие решения, учитывающие интересы владельца участка.

На гаражи, как и на дачи, у нынешних владельцев подчас нет никаких бумаг. Как доказать, что это не самострой, а досталось от дедушки?

Павел Крашенинников: Доказательством может послужить ряд документов, они названы в законопроекте. Например, к заявлению о предоставлении земельного участка можно приложить договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража либо платежки, подтверждающие, что владелец оплачивал такие коммунальные услуги.

Пригодится также решение общего собрания кооператива о выделении гаража или земельного участка либо членская книжка человека, который вступал в гаражный строительный кооператив, если речь о таких кооперативах. Словом, любые документы, которые подтверждают правомерное владение и эксплуатацию конкретного объекта, который называется "гараж".