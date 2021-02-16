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16.02.2021 13:00
Рубрика: Власть

Песков назвал вероятные сроки восстановления очного формата работы Путина

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин будет проводить мероприятия уже не в формате видеоконференций, а очно - такой режим возобновится в течение нескольких месяцев, предположил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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"Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев​​​. Так или иначе, будем постепенно", - заявил журналистам Песков, передает РИА Новости. "Но это такой прогноз, который трудно давать точно", - добавил он.

"Точно сказать когда, наверное, было бы ошибочно", - уточнил пресс-секретарь президента. Но очный формат однозначно будет восстановлен, заверил он.

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