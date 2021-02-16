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16.02.2021 13:05
Рубрика: Власть

Песков рассказал о планах зарубежных визитов Путина

Текст: Кира Латухина

Пока зарубежных поездок президента России за границу не будет, хотя приглашения есть. Все зависит от эпидемиологической обстановки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Пока нет", - сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, планируются ли у Путина в этом году зарубежные визиты.

"В проработке целый ряд визитов, имеется целый ряд действующих и возобновленных приглашений. Но все зависит от эпидемиологической обстановки и у нас в стране, в первую очередь, и у наших собеседников", - пояснил пресс-секретарь президента.

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