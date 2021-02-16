Песков рассказал о планах зарубежных визитов Путина

Пока зарубежных поездок президента России за границу не будет, хотя приглашения есть. Все зависит от эпидемиологической обстановки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Пока нет", - сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, планируются ли у Путина в этом году зарубежные визиты.

"В проработке целый ряд визитов, имеется целый ряд действующих и возобновленных приглашений. Но все зависит от эпидемиологической обстановки и у нас в стране, в первую очередь, и у наших собеседников", - пояснил пресс-секретарь президента.