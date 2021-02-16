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16.02.2021 14:25
Рубрика: Власть

Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям

Текст: Кира Латухина
На Западе говорят о санкциях с маниакальной настойчивостью, Россия это не приветствует и выступает за диалог, но готова к ним, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разговоры о санкциях, к сожалению, ведутся и в Брюсселе, и в США совершенно с маниакальной настойчивостью . Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы", - заявил Песков.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Мы надеемся, что все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Такие потенциальные угрозы обязывают к тому, чтобы быть в постоянной мобилизации и готовности, сказал Песков.

Ответные меры Москва не принимает так, чтобы "отморозить назло бабушке уши", напомнил пресс-секретарь президента. "Это всегда было продумано и всегда соответствовало нашим собственным интересам", - заключил он.

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