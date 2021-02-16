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Рубрика: Экономика

Удаленные кадры

Почему в России растет спрос на фрилансеров
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
В 2020 году Россия вошла в первую десятку стран по объему рынка фриланса, отмечают эксперты компании PwC в своем исследовании (есть у "РГ"). Согласно их прогнозам, он будет увеличиваться на 20% ежегодно и к 2025 году составит 102,02 млрд долларов.
Настоящий фрилансер свои деньги сможет заработать в любых условиях, были бы электричество и интернет. Фото: Константин Завражин Настоящий фрилансер свои деньги сможет заработать в любых условиях, были бы электричество и интернет. Фото: Константин Завражин
Настоящий фрилансер свои деньги сможет заработать в любых условиях, были бы электричество и интернет. Фото: Константин Завражин

Сегодня у 13% россиян есть дополнительные источники дохода, которые они получают, работая на удаленных проектах. В 2020 году на фрилансе были заняты примерно 14 млн россиян, что почти в пять раз больше, чем всего семь лет назад. Средний заработок вольнонаемного работника составил около 30 тысяч рублей в месяц, однако почти каждый пятый зарабатывал от 30 до 60 тысяч рублей, а каждый седьмой - до 100 тысяч рублей в месяц. У 6% российских фрилансеров доход превышал 100 тысяч рублей в месяц.

Фото: istock
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Преимущественно на удаленных проектах работает молодежь 18-34 лет, россиян старшего возраста такая занятость привлекает меньше. Чаще всего услуги фрилансеров востребованы в таких сферах деятельности, как дизайн, программирование, переводы, финансы и управление HR, продажи, клиентская поддержка, проектирование.

"В России основной спрос на фриланс пока формируют небольшие компании, с оборотом до 100 млн рублей в год, стремящиеся снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе, - говорит партнер, руководитель проекта Freelancer Marketplace PwC в России Михаил Магрилов. - Один из ключевых факторов долгосрочного спроса на услуги фрилансеров - прогнозируемое снижение числа трудоспособного населения (на 6,5% за 5 лет) и нарастающий дефицит квалифицированных кадров".

При этом 43% компаний готовы платить фрилансерам больше, чем наемным работникам. В перспективе и крупные компании будут чаще привлекать фрилансеров, считает директор по развитию платформы "Профессионалы 4.0" "Газпром нефти" Николай Долгов. По его словам, готовность к работе с гибкими ресурсами на рынке все выше. Уже каждая четвертая компания планирует заместить фрилансерами 30% работников в ближайшем будущем.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Манукиян

Совокупный объем выручки на международном рынке фриланса в 2020 году превысил 6,54 трлн долларов. К 2025 году его ежегодный оборот вырастет вдвое - до 13,84 трлн. Ожидается, что доля российского рынка фриланса в структуре глобального составит 1,1%.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Манукиян
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