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16.02.2021 09:51
Рубрика: Экономика

Почта России займется безрецептурной доставкой лекарств

Текст: Ирина Алпатова

Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) Почту России предложили использовать для доставки рецептурных препаратов, сообщили "Известия".

Фото: Istock
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Компаний готова доставлять рецептурные препараты, все технические возможности у нее для этого есть, и скоро почта получит оптовую лицензию, рассказали "РГ" в пресс-службе компании.

С 2019 года Почта России открывает пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Республик Башкортостан и Чувашия. Кроме того, компания интегрирована с крупными аптечными сетями.

"Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения", - приводит издание слова сопредседателя ВСП Яна Власова. Для дистанционной торговли рецептурными лекарствами Почте России придется обеспечить онлайн-консультирование с провизором и высокий уровень контроля качества услуг.

О своей готовности заняться доставкой безрецептурных аппаратов глава Почты Максим Акимов сообщал ранее в интервью "РГ" .

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