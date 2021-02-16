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Рубрика: Спорт

Продолжение следует

После двухмесячной паузы возобновляются еврокубки
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 34(8385)
Во вторник вечером сразу двумя матчами возобновились плей-офф еврокубков. В первых встречах 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" сыграл с "Ливерпулем", а на знаменитом "Камп Ноу" противостояли друг другу одни из фаворитов турнира - "Барселона" и "Пари Сен-Жермен". Результаты матчей стали известны после подписания номера "РГ" в печать.
"Барселона" с Лионелем Месси считается одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. Фото: EPA "Барселона" с Лионелем Месси считается одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. Фото: EPA
"Барселона" с Лионелем Месси считается одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. Фото: EPA

В прошлом году из-за пандемии коронавируса УЕФА изменил формат проведения плей-офф еврокубков. Практически все оставшиеся матчи как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы состоялись в формате так называемого финала четырех, где судьба противостояния решалась по итогам одной встречи, а поединки каждого из соревнования принимала только одна страна. В данном случае Португалия и Германия соответственно.

Фото: Getty Images
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В УЕФА раздумывали перейти к такой схеме на постоянной основе. Да и гранды вроде были не против. Некоторые топ-клубы и вовсе хотели более масштабных изменений, в теории - создания отдельного турнира. Но пока в УЕФА категорически отказываются от воплощения этой идеи. Впрочем, определенные реформы в Лиге чемпионов произойти должны, однако если и это случится, то не сейчас.

В нынешнем розыгрыше на данный момент никаких новшеств не планируется. Матчи пройдут по олимпийской системе в формате двух встреч: каждый из клубов сыграет дома и на выезде. Команда, забившая большее количество мячей по сумме двух поединков, проходит в следующий раунд. Если по итогам двух игр счет остается ничейным, применяется правило выездного гола, согласно которому победителем становится тот, кто забил больше на чужом поле.

Многие эксперты и журналисты называют противостояние "Барселоны" и "ПСЖ" досрочным финалом. Понять их можно: в этой дуэли переплетено столько интриг, что хватит на несколько газетных полос.

Вполне возможно, что лидер каталонцев Лионель Месси сыграет против своей будущей команды. По неофициальным данным, аргентинец уже ищет дом в Париже и в очередной раз заявил руководству "Барселоны" о желании сменить обстановку. Подогрел интерес к данной теме авторитетный журнал France Football, вышедший недавно с обложкой, на которой Месси был изображен в форме "ПСЖ".

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Краснодар" единственный из российских клубов сумел пробиться в еврокубковую весну. "Быки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, уступив "Челси" с "Севильей", но опередив французский "Ренн".

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" вошел в число несеяных. Это означало, что команде мог попасться сильный соперник. В потенциальных оппонентах были следующие клубы: "Арсенал", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан", "Наполи", "Рома", "Аякс", ПСВ, "Байер", "Хоффенхайм", "Брюгге", "Вильярреал", "Динамо" из Загреба и "Рейнджерс".

В результате можно сказать, что "Краснодару" повезло со жребием: ему попалось хорватское "Динамо".

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