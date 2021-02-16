Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР

Посольство России в Центрально-Африканской республике опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели российских военных инструкторов. Согласно комментарию посла РФ в Банги Владимира Титоренко, эти сообщения являются фейками.

"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", - заявил Владимир Титоренко в комментарии для РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что продолжается планомерное освобождение населенных пунктов ЦАР от бандитов. "Мятежники несут большие потери и отступают в строну границы с Чадом", - отметил посол.