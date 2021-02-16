Новости

Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
В Москве водителей призвали отложить поездки из-за нового снегопада 18:20
Недопоставка вакцины AstraZeneca в ЕС чревата разрывом контракта 18:16
Adidas объявил о начале процедуры продажи Reebok 18:10
Госрегулирование в Беларуси и РФ помогло стабилизировать цены на продукты 17:57
СМИ: США начали переговоры с ФРГ по "Северному потоку-2" 17:56
Будет создана платформа для обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями 17:37
В ЕАЭС обнулят ввозные пошлины на драгоценные камни 17:17
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР 17:06
Посетители польских горнолыжных курортов забыли о мерах безопасности 16:54
Правительство Тульской области допустило проведение фестиваля "Дикая Мята" 16:47
Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным 16:47
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси 16:47
Путин дал оценку работе Дегтярева 16:46
Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества 16:32
В Москве предложили ограничить движение фур во время сильных снегопадов 16:21
Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура 16:14
В "Векторе" подтвердили, что российские вакцины защищают от британского штамма 16:04
Студия Disney не отменяла трилогию "Звездных войн" Райана Джонсона 15:59
Госдума поддержала проект о наделении тренеров статусом педагогов 15:57
Госдума поддержала поправки в закон о персональных данных 15:56
Курс биткоина впервые в истории превысил 50 тысяч долларов 15:53
В России покажут 4K-версию "Вспомнить все" со Шварценеггером 15:50
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 17:06
Рубрика: В мире

Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР

Текст: Юрий Чернов

Посольство России в Центрально-Африканской республике опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели российских военных инструкторов. Согласно комментарию посла РФ в Банги Владимира Титоренко, эти сообщения являются фейками.

Фото: iStock
Россия отправила в Африку 50 тысяч игрушек и 2 тонны сладостей

"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", - заявил Владимир Титоренко в комментарии для РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что продолжается планомерное освобождение населенных пунктов ЦАР от бандитов. "Мятежники несут большие потери и отступают в строну границы с Чадом", - отметил посол.

В мире Африка Центральноафриканская Республика (ЦАР)

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям
Госдума одобрила поправки о снятии возрастных ограничений на госслужбе
Посольство РФ опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях