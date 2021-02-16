Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции

Российское посольство в Таллине прокомментировало заявления эстонских депутатов о необходимости введения новых санкций в отношении РФ. В диппредствительстве указали на отсутствие оснований для выстраивания подобных отношений с соседним государством и констатировали нарастание русофобских настроений.

"К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы", - цитирует ТАСС комментарий посольства.

С сожалением отмечается, что "данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями, принявшими 15 февраля заявление в аналогичном ключе". В диппредставительстве убеждены, что это добавит "немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений".

"Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились", - констатировали в посольстве.