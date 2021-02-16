Правительство Германии впервые введет налог на никотин в электронных сигаретах. Как пишет газета Die Welt, получившая доступ к законопроекту министра финансов Олафа Шольца, розничная цена на них может подскочить на 160 процентов.

До сих пор электронные сигареты не облагались в ФРГ традиционным табачным налогом. Но в немецком минфине подсчитали, что новая пошлина принесет в бюджет дополнительно три миллиарда евро к 2025 году. Сегодня флакон никотиносодержащей жидкости объемом 10 миллилитров стоит пять евро. Уже на первом этапе налогообложения он подорожает на 4 евро. А на втором этапе цена вырастет еще на 8 евро. Правда, это произойдет не раньше 2024 года. На правительство уже обрушился шквал критики, причем не только со стороны производителей. По мнению Дастина Дальмана из объединения "Жизнь без табака", при таком подходе уже скоро электронная сигарета станет гораздо дороже обычной. В этом случае многие покупатели наверняка откажутся от модного аксессуара. При этом они вовсе не избавятся от вредной привычки, а лишь перейдут в ряды обычных курильщиков.