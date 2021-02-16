Премьер Монголии: Мы всегда будем открыты к сотрудничеству

Пятого ноября 2021 года Россия и Монголия будут отмечать 100-летие установления дипломатических отношений. В этом же году Монголия отметит столетие со дня обретения независимости. В рамках освещения этих событий "Российская газета" публикует выдержки из интервью премьер министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ изданию Nikkei Asian Review. В беседе нынешний глава правительства Монголии раскрывает суть утвержденной программы развития государства "Дальнее видение 2050", в разработке которой он принимал участие.

"Дальнее видение 2050" - это "монгольская модель развития", основанная на истории Монгольской империи, кочевой цивилизации, и уникальных национальных особенностях в сочетании с передовыми концепциями мирового развития. "Можно сказать, что наша модель развития до 1990 года в целом была копией Советского Союза, а с 1992 года - копией западной модели. Возможно, ошибкой последних 30 лет было копирование чего-то напрямую без адаптации к условиям Монголии", - подчеркнул Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Ее разрабатывали более 1500 ученых, государственных служащих и профессионалов разных отраслей в течение года с лишним. Согласно программе, в следующие 30 лет экономика Монголии претерпит радикальные структурные изменения, в частности снизится чрезмерная зависимость от горнодобывающей отрасли, и перейдет от экономики потребления к экономике производителей и экспортеров. Прогнозируется, что нынешний уровень ВВП на душу населения, составляющий 4000 долларов, превысит 12 054 долларов в 2030 году и 38 359 долларов в 2050 году.

"В первую очередь будем инвестировать в предприятия по выпуску продукции с добавленной стоимостью, особенно медного концентрата, коксующегося угля, железной руды, золота и серебра. Также будут запущены крупные инфраструктурные проекты, связывающие эти предприятия. Для развития секторов экономики, помимо горнодобывающей, будут реализованы крупные инвестиционные проекты для поддержки сельского хозяйства, энергетики, туризма, транспорта и логистики, науки и информационных технологий, а также креативной индустрии. Мы работаем над созданием особо благоприятной налоговой и правовой среды, стимулирующей иностранные инвестиции. Большинство крупных проектов будет реализовано в рамках государственно-частного партнерства", - отметил премьер-министр.

Долгосрочная политика развития Монголии опирается на генеральные планы экономического развития двух соседей - России и Китая, а также стратегических планах таких стран, как США, Индия, Япония, Корея, Канада и Германия, имеющих потенциальную возможность для экономического сотрудничества и торговли.

"Мы всегда будем открыты для всех возможных заинтересованных сторон в развитии сотрудничества с нами в будущем. И искренне желаем, чтобы международное сообщество обратило внимание на политику развития Монголии, активно сотрудничало и развивалось вместе с нами", - заявил глава кабинета министров.

Монголия будет проводить политику диверсификации экономики, расширения экспортных возможностей и рынков в определенных секторах, являющихся конкурентоспособными в долгосрочной перспективе, путем присоединения к региональной экономической и торговой интеграции и либерализации торговли.

"Планируем совершенствовать трехстороннее соглашение Монголии, России и Китая по созданию экономического коридора, и реализовывать проекты в сферах транспорта, логистики, городского строительства, приграничной торговли и туристической инфраструктуры. Вопрос строительства газопровода, соединяющего Россию, Монголию и Китай, решается в результате трехстороннего диалога. Этот масштабный строительный проект в регионе имеет большое значение для экономики нашей страны, он откроет новую страницу экономического сотрудничества и интеграции с двумя нашими вечными соседями", - подчеркнул Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

Монголия связывает концепцию собственного регионального развития с улучшением экономической ситуации страны в целом. "Мы готовимся объявить гобийский регион зоной горнодобывающей и тяжелой промышленности, а регионы Сэлэнгэ и Дархан-Уул с плодородными почвами - сельскохозяйственной и земледельческой зоной, а западные регионы - зоной энергетики. Наши земли природной красоты и историко-культурные районы - зонами природного и исторического туризма", - отметил монгольский премьер.

Монголия является туристическим раем, сохранившим до сих пор исторические традиции древних гуннов, государственности Чингисхана XIII века и нетронутую природу. Монголия - первая в мире страна кочевников, сохранившая до сих пор свой кочевой образ жизни. В этом контексте Монголия - единственное место, где вы можете увидеть настоящую кочевую жизнь, отправиться в путешествие по нетронутой природе и полюбоваться восходом солнца в монгольской пустыне Гоби.

"Поэтому у нас разработаны долгосрочные планы развития туризма в масштабах Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас Монголия принимает в среднем 600 тысяч иностранных туристов в год, что является крайне неудовлетворительным показателем. Согласно "Дальнему видению 2050" будут осуществлены программные изменения в туристическом секторе. В ближайшие годы произойдут важные перемены - либерализация авиатранспорта, цифровизация и облегчение визовой системы, соблюдение международных стандартов туризма и обеспечение безопасности", - заключил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.