Профессор назвал главную ошибку при приготовлении гречки

Не все любители гречки знают, как приготовить продукт, чтобы получить от него максимальную пользу. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Как оказалось, варить крупу - не лучший вариант.

"Углеводы находятся внутри, в сердцевине этой гречки. Из вареной гречки вся сердцевина ядра вылезает наружу, когда желудок начинает ее мять. В результате углеводы очень быстро поступают в кровь, насыщая ее сахаром. Это плохо. Потому что эти углеводы всосутся через 20 минут, уровень сахара в крови упадет через два-три часа, и вам снова захочется есть", - объяснил доктор, демонстрируя разваренную гречку.

Другое дело, если вы заварили крупу на ночь водой или кефиром. В результате ядра остаются твердыми, не рассыпаются. Поэтому организму понадобится больше времени, чтобы переварить оболочку. Таким образом углеводы будут поступать постепенно.

"Такая гречка пойдет на пользу", - подчеркнул Алексей Ковальков

Врач-диетолог отметил, что не стоит налегать на гречку каждый день. Достаточно трех раз в неделю - питание должно быть разнообразным.