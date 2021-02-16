Психолог дала советы по повышению эффективности при удаленке

За время пандемии коронавирусной инфекции работа в удаленном доступе затронула две трети населения России. При соблюдении ряда правил можно мотивировать себя и повысить КПД в домашних условиях.

Как рассказала KP.RU кандидат психологических наук Юлия Кочетова, один из эффективных способов - это сократить для себя дедлайн.

- Всегда срабатывает планирование. Постарайтесь разбить этапы работы на более мелкие и частные, и выполнять их последовательно. Работа, разбитая на более простые и быстрые задачи, воспринимается легче, - рассказала она.

Освободившееся время можно потратить на отдых. Ведь при длительной работе обязательно нужно делать небольшие перерывы, по аналогии с переменами в школе.

- Лучший отдых - это смена деятельности. Поэтому, если вы выполняете интеллектуальную работу, то оптимальным будет в качестве отдыха заняться физической активностью, и наоборот, - считает психолог.