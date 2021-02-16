Развитие электронных торговых площадок в новых условиях обсудят 3 марта

Основные факторы влияния на деятельность российских электронных площадок обсудят 3 марта 2021 года на тематической конференции "Электронные торговые площадки: развитие в новых условиях", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения".

"Пандемический 2020 год предъявил требования по переводу практически всех процессов закупки в онлайн-режим, повлиял на объемы закупок в сторону снижения, так как не все заказчики смогли оперативно отреагировать на изменившиеся условия. На конференции представители ведущих электронных площадок, крупнейших корпоративных заказчиков и регулирующих органов обсудят, как адаптироваться к новым реалиям", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

В программе конференции предусмотрены панельная сессия "Законодательное регулирование закупок под влиянием карантинных мер 2020 года и ожидания на 2021 год"; секция "Итоги 2020 года. Корпоративные закупки в период пандемии"; секция "Автоматизация в закупках: тренды и лучшие практики". С полной программой конференции можно ознакомиться здесь.

Также в рамках мероприятия "Эксперт РА" представит рейтинг ключевых электронных торговых площадок по оценкам крупнейших корпоративных заказчиков и результаты исследования рынка.