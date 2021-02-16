Круглый год снабжать жителей ЦФО свежими помидорами, огурцами и зеленью обещают инвесторы сразу в нескольких регионах. Всплеск интереса к тепличным проектам уже наблюдался после 2014 года: одни планы удалось осуществить, от других пришлось отказаться. Как чувствует себя отрасль сегодня и хватит ли овощеводам места под солнцем после сдачи новых мегакомплексов?

Теплица 5.0

В традиционно аграрном Черноземье лидер по производству овощей закрытого грунта - Липецкая область. Инвестиции в отрасль здесь наращивают почти 10 лет. Данковский, Елецкий, Хлевенский, Усманский районы по праву считаются тепличными: значительная часть их жителей работает на комбинатах, которые входят в число самых современных в стране.

- У нас сложился целый кластер, в него входит завод тепличных конструкций, теплицы и оптово-распределительный центр, - констатирует начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

В регионе 224 гектара теплиц пятого поколения. Они работают по технологии UltraClima: тепло и влажность распределяются равномерно, растения получают больше света и углекислого газа. Такие объекты дешевле в эксплуатации и обеспечивают высокую урожайность, а значит, быстрее окупаются.

В прошлом году липчане вырастили 149 тысяч тонн овощей закрытого грунта. В 2021-м есть все шансы перекрыть этот показатель. Только в январе валовой сбор превысил 17 тысяч тонн: умножив на 12 - получим 200 с лишним…

По словам Олега Долгих, в ближайшие годы бизнес намерен обустроить еще 70 гектаров теплиц. Объем производства вырастет до 220 тысяч тонн.

Раньше липецкие производители делали ставку на огурцы, теперь переключились на томаты - на них выше спрос, отмечают в управлении сельского хозяйства. Помимо привычных больших розовых помидоров и черри стали предлагать желтые, красные и даже буро-черные плоды. Требовательному покупателю постоянно нужны новинки.

Раньше липецкие производители делали ставку на огурцы, теперь переключились на томаты: на них выше спрос

С января расширило линейку продукции за счет помидоров и АО "Тепличное" на Тамбовщине. До того предприятие увеличивало производство огурцов. В 2019-м завершило реконструкцию своих объектов, что позволило выращивать свежие овощи без перерыва в осенне-зимний период.

Аппетит есть

Набирает обороты тепличное производство и у воронежцев. Уверенно чувствует себя аксакал отрасли, кооператив "Воронежский тепличный комбинат" - одно из крупнейших хозяйств такого типа в Черноземье. С 30 гектаров зимних теплиц ежегодно снимают до 11 тысяч тонн овощей. Помимо огурцов и томатов, тут растят менее рентабельный в РФ сладкий перец, салат и пряные травы на гидропонике, цветы. Дополнением служит комплекс по выращиванию шампиньонов и цех по переработке и консервации.

Заметным проектом последних лет можно назвать строительство в Семилуках группы комплексов ООО "Родина" за три с лишним миллиарда рублей. Площадь их втрое меньше, чем у "Воронежского тепличного комбината", работников всего 200, но за счет современной конструкции и узкой специализации здесь можно вырастить внушительный объем томатов (более семи тысяч тонн в год) и 209 тонн салата. Ожидается, что за 10 лет предприятие уплатит в казну 200 миллионов рублей налогов.

Тот же собственник запустил рядом более масштабный проект ООО "Отечество". Объем вложений превысит 15 миллиардов. Здесь будет 50 гектаров теплиц предпоследнего - четвертого - поколения и более 850 сотрудников. В качестве фишки заявлен отказ от химикатов. На максимальную мощность - 33,5 тысячи тонн томатов, огурцов и салата - комплекс выйдет в 2024-м. Сумма налоговых отчислений до 2030 года составит 800 с лишним миллионов рублей.

"Емкость рынка тепличных овощей в Воронежской области в 3,5-4 раза превышает их валовой сбор, - сообщили "РГ" в департаменте аграрной политики. - Проект сможет обеспечить стабильными поставками не только наш, но другие регионы".

Ставку инвесторы делают на мобильные технологии, чтобы оперативно реагировать на колебания спроса

О продажах через ведущие федеральные сети в Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях договорился и новый комплекс АПХ "ЭКО-культура" под Бобровом. Первый этап строительства завершен, до конца года должны закончить второй, к 2023-му - третий. В сумме получится 60,5 гектара теплиц и более 38 тысяч тонн овощей в год. Инвестпроект обойдется в 19,5 миллиарда и даст работу почти тысяче человек, что для сельского района весьма внушительный показатель. Стоит отметить, что в Бобровском районе исторически развито огородничество, до эпидемии трудолюбивые местные корейцы поставляли свои овощи даже в рестораны Москвы.

Недавно было заявлено о возобновлении проекта ООО "Томат" в Богучарском районе. Формально он стартовал в 2011-м, но из-за проблем с финансированием то откладывался, то замораживался. Первые шесть гектаров теплиц хотят довести до ума уже в этом году, в перспективе комплекс может вырасти вшестеро.

Одним из флагманов отрасли обещает стать тепличный комплекс "Мичуринский" на Тамбовщине. Группа компаний "РОСТ" намерена вложить в него свыше 25 миллиардов рублей. Первые объекты на 30 гектарах откроются в ближайшее время, на работу возьмут около 500 человек. Здесь планируют выращивать томаты и огурцы. Губернатор Александр Никитин рассчитывает, что уже на этом этапе проект полностью насытит рынок овощей закрытого грунта в регионе. Когда же комплекс сдадут полностью и производство овощей увеличится до 100 тысяч тонн в год, можно будет занимать прилавки других областей.

Время вариаций

По мнению вице-президента межрегионального тепличного холдинга Алексея Шеметова, расширение географии продаж и производственных мощностей в отрасли продолжится. При этом ставку инвесторы делают на мобильные технологии выращивания, чтобы оперативно реагировать на колебания спроса.

Такого разнообразия овощей, как в последние года два, раньше невозможно было представить, подчеркнула предприниматель Ольга, торгующая на одном из пригородных рынков Белгорода:

- Покупатели иногда спрашивают огурцы конкретного производителя. Объясняю, где их купить, а сама не реализую: не берусь рисковать - там оптовая цена 400 рублей за килограмм. И пусть эти огурцы вкуснее, чем другие, я приобретаю то, что возьмет массовый покупатель. А ему нужен товар по цене от 120 до 250 рублей за кило - это максимум.

Подмосковные, калужские, липецкие и белгородские производители держат цены примерно на одном уровне. И это, как отмечают продавцы, результат конкуренции, в том числе с импортным продуктом.

Развитие внутреннего производства тормозит ряд сложностей.

"Среди них - высокая энергоемкость тепличного бизнеса и его зависимость от импортных конструкций, оборудования, технологий, расходных материалов, семенного фонда. Все это приводит к длительному сроку окупаемости, - отметили в департаменте аграрной политики Воронежской области. - При этом с 2019 года в отношении тепличных комплексов отменена федеральная мера господдержки в виде возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов. Эти средства учитывались компаниями при разработке стратегий развития, что ныне вынуждает их корректировать сроки начала проектов".

Вместе с тем тепличный бизнес может претендовать на поддержку на региональном уровне. Для этого инвестпроект должен попасть в перечень особо значимых. Это даст компании право на льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, а также, что более важно для подобных проектов, - на субсидирование затрат по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и по технологическому присоединению к электросетям.

В Воронежской области за минувшие два года тепличные проекты получили такую поддержку в размере почти 250 миллионов рублей. В Тамбовской в 2018-2019 годах средства из облбюджета получил комплекс "Мичуринский". Ему возместили часть расходов на прокладку линий электропередачи (за пределами границ строительства объекта АПК) и оплату техприсоединения.

Липецкие игроки рынка отмечают, что отечественные технологии и материалы для овощеводства позволяют создавать новые тепличные комплексы дешевле и быстрее. Остается решить вопрос с их безопасностью. Напомним, одно из крупных липецких предприятий - ООО "Овощи Черноземья", входящее в агропромышленный холдинг "ЭКО-культура", - недавно признали виновным в загрязнении реки Усмани (наряду с облводоканалом). Ниже по течению на территории Воронежского заповедника погибла рыба. Официальная оценка ущерба пока не обнародована. В заповеднике полагают, что сумма превысит 100 миллионов рублей.

- Низкая эффективность тепличных комплексов, построенных в РФ предыдущие инвестиционные циклы, связана с технологическим отставанием. Актуально внедрение инноваций, обеспечивающих в том числе снижение энергоемкости производства. Так, технология UltraClima позволяет сократить сроки окупаемости проекта вдвое. Важный фактор - нехватка квалифицированных кадров, специалистов по защите растений и агрономии, - подчеркнул руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. - С точки зрения экономики производства, без учета возможных субсидий, а также принимая во внимание действующие тарифы на энергоресурсы, более выгодно сегодня строить теплицы в южных регионах. Новые проекты в ЦФО могут быть привлекательны с учетом региональной господдержки.

Справка "РГ"

Объем производства тепличных овощей в коммерческом секторе в 2020 году достиг в России 1,45 миллиона тонн, подсчитали в Институте конъюнктуры аграрного рынка. На огурцы пришлось чуть более половины, на помидоры - 42 процента, что является рекордом с учетом относительно высокой доли их импорта.

При этом объемы ввоза томатов в страну сократились на 4,2 процента, огурцов - на четверть.

Уровень самообеспеченности томатами, выращенными в закрытом грунте, по итогам года может составить не менее 51 процента. По огурцам соответствующий показатель приблизился к 92 процентам. При этом российский тепличный бизнес активно осваивает внешние рынки. Экспорт тепличных огурцов удвоился, томатов - вырос на 17 процентов к уровню 2019 года.

"По мере развития тепличного овощеводства рынок становится все более насыщенным. Сочетание сдержанного спроса, ежегодного снижения средних цен и роста тарифов на газ и электроэнергию делают неконкурентоспособными небольших и низкоэффективных производителей. В ушедшем году прошла волна банкротств, а также поглощений тепличных комбинатов. Единичным предприятиям становится все сложнее конкурировать с сетевыми теплицами, у которых производство и поставки рассредоточены по всей стране", - заключили в ИКАР.