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16.02.2021 16:47
Рубрика: Культура

Фестиваль "Дикая мята" разрешен правительством Тульской области

Текст: Александр Алексеев

Оргкомитет трехдневного open-air у деревни Бунырево получил официальное письмо от правительства Тульской области. В нем говорится, что проведение "Дикой Мяты" "предварительно возможно".

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Но все, конечно, зависит от развития эпидемиологической ситуации. За ней по-прежнему будут следить и власти, и организаторы, и Роспотребнадзор. Ну, а пока все готовятся. И даты 18-20 июня остаются неизменными.

При этом список участников остается неизменным с 2020 года (тогда "Дикая мята" не состоялась из-за коронавируса). И он вполне уважительный: Гарик Сукачев, Green Gray (Украина), Mgzavrebi (Грузия), Bishop Briggs и Ren (оба - Великобритания), Нуки, Theodor Bastard, "Кис-Кис", "Аффинаж", The Hatters, Билли Новик (фронтмен Billy"s Band), "Текиладжаззз", "Сансара", Алена Швец и другие.

Гостей из дальнего зарубежья в этот раз, впрочем, будет меньше, поскольку не все еще страны открыли границы.

Напомним, что билеты, купленные в 2020 году, будут действительны уже на предстоящий фестиваль.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Музыка с Александром Алексеевым

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