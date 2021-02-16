Ярославским ресторанам разрешили работать ночью

В Ярославской области предприятиям общепита позволили работать после 23 часов.

О частичном снятии ограничений в условиях распространения COVID-19 сообщило правительство Ярославской области. При этом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 и до шести часов утра по-прежнему остается под запретом.

- Исключение сделано только для кинотеатров (кинозалов), соблюдающих рекомендации Роспотребнадзора, - пояснили в облправительстве.

Также ослаблены ограничения для спортивных объектов: процент разрешенной загрузки трибун увеличен с 30 до 50. Кроме того, в очном режиме, но по предварительной записи начнут работать центры занятости населения.

А вот режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 3 марта.

- Мы понимаем, что вирус еще не побежден, и считаем важным обезопасить от него самую уязвимую категорию - людей старшего поколения, - считает губернатор Дмитрий Миронов.

Глава региона попросил пожилых людей еще немного потерпеть ради их же безопасности.