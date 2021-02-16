Как ни продумывай автобусные маршруты - всем сразу не угодишь. В Москве жителям, которые хотят сделать поездки доступнее, не надо вступать в долгую переписку с чиновниками. Достаточно обратиться в кол-центр или черкнуть пару строк в Telegram департамента транспорта. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса", только за последний год схемы изменили 76 маршрутов, подстроили их под пожелания активных пассажиров. Разбираемся, как это стало возможным.

Нет такого маршрута, который устраивал бы абсолютно каждого. Однако в Москве все пожелания пассажиров принимают. Никаких официальных переписок - просто стучитесь в Telegram. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Пора, "Турист"

Территория бывшей автобазы "Турист" в Юрловском проезде в постсоветское время стала медвежьим углом. В 80-е тут был один из стратегических объектов Олимпиады, где занимались транспортным обслуживанием гостей. С годами все "транспортное" отсюда исчезло, и получилось мини-захолустье. Но несколько лет назад в окрестностях бывшей автобазы появился крупный ЖК "Юрлово". От метро "Бибирево" жилкомплекс с сотнями квартир отделяет железная дорога. Ее, правда, можно перейти по "дикой" тропе, но топать надо через гаражи. Мало приятного! Поэтому сотни жителей предпочитают идти до автобусной остановки. Находится она примерно в полукилометре от ЖК, там автобусы ходят только до метро "Отрадное" и "Бабушкинская". Казалось бы, достаточно. Но нет! "Зимой по холоду идти непросто, - жалуется 50-летний Евгений Востриков, который навещает своих родных и друзей, живущих в "Юрлово". - Почему бы немного не подкорректировать действующие маршруты? Пространства же здесь достаточно".

В пресс-службе префектуры СВАО отметили, что такие обращения были популярны. Создали рабочую группу с сотрудниками департамента транспорта и проработали алгоритм. Для начала вместо стихийной парковки буквально в 50 метрах от ЖК сделали клумбу. Вокруг нее - разворотное кольцо. А сбоку - остановку. В дептрансе решили не разрабатывать новый маршрут, а просто продлить уже действующий, 23-й. Раньше этот автобус останавливался километра за два до жилкомплекса, на Юрловском проезде. Там же на специальной площадке разворачивался и ехал обратно к станции метро "Тимирязевская". Теперь водителям пришлось привыкать к новой схеме движения.

Дело привычки

"Когда меняем тот или иной маршрут, всегда готовим к этому водителей, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса". - Перед тем как водитель выходит в рейс, он получает подробную схему с участками, на которые надо обратить внимание. Плюс - за несколько дней до того, как изменения вступят в силу, проводим обкатку". Ощущение, что водители на Юрловском привыкли к переменам еще быстрее пассажиров. "Я этот автобус увидел случайно, - признается один из поздних проезжающих Владимир Портнягин. - Шел от метро "Бабушкинская", замерз, хотел уже такси вызывать. Вдруг смотрю - на табло знакомый ЖК".

Довольно часто жители просят изменить маршруты, чтобы было проще добираться до социальных учреждений: школ, больниц, поликлиник. Как там дела с парковкой - сами знаете, порой действительно проще ехать на автобусе. Но иногда остановки от нужных зданий далеко. Например, жителям района Коньково на юго-западе до недавних пор было крайне проблематично добираться до филиалов детской поликлиники N 81. Подразделений тут целых три, и находятся они на значительном удалении друг от друга. Чтобы помочь жителям, в дептрансе решили подкорректировать популярный автобусный маршрут П1 (смотрите нашу инфографику).

Многие автобусные маршруты необходимо продлевать до новых остановок МЦД и МЦК. Как рассказали в пресс-службе дептранса, это показал анализ сотен поступивших предложений. В итоге, например, решено продлить маршруты N 315 и 318 до станций "Крымская" и "Гражданская".

Часто корректируются схемы движения в относительно новых районах, где только недавно появилась многоэтажная застройка. Недавно, например, ввели новые остановки в районе Солнцево, по другим дорогам пошел и транспорт в Некрасовке. Автобусы теперь там заезжают на населенные территории Бедрина, улицы Лавриненко, 11-го и 13-го кварталов Люберецких полей.

Выделяется из этого ряда ситуация около МГУ. Как уже писала "РГ", на месте "мусорного Шанхая" в скором времени появится инновационный научный кластер. Как заявили в дептрансе, сюда продлят один магистральный автобусный маршрут и запустят четыре локальных. А между зданиями университета будет курсировать электробус, чтобы сделать путь к знаниям короче и экологичнее.

Конкретно

Как пустить автобусы по удобному для вас маршруту?

Для этого есть несколько простых каналов взаимодействия с дептрансом. Аналитики изучают ваши предложения, оценивают пассажиропоток и другие факторы, а потом, если все в порядке, корректируют маршрут. У желающих подстроить маршрут под себя есть несколько вариантов действий. Свои пожелания можно озвучить:

через специальную электронную форму на Едином транспортном портале - transport.mos.ru;

по телефонам контакт-центра "Московский транспорт": 8 (495) 539-54-54 с городского, 3210 с мобильного.