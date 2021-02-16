Как повлияет изменение статуса апартаментов на рынок недвижимости

Президент России поручил чиновникам до 1 августа 2021 года обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, которые конкретизируют правовой статус апартаментов. Это приведет к существенным изменениям как для собственников таких объектов, так и для рынка недвижимости в целом. Как нововведения повлияют на стоимость апартаментов и следует ли инвестировать в них до принятия поправок в окончательном виде?

В настоящее время в России нет должного законодательного регулирования таких объектов недвижимости, как апартаменты. Формально они относятся к нежилым помещениям, из-за чего собственники ограничены в своих правомочиях. Так, в апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, на них не распространяются санитарные нормы (например, нельзя пожаловаться на шумных соседей).

При этом стоимость коммунальных услуг и размер налогов для такой недвижимости выше, а у застройщиков нет обязанности развивать социальную инфраструктуру в месте возведения объекта, что означает потенциальные проблемы со школами и детскими садами. Не распространяются на покупателей апартаментов и налоговые вычеты, а материнский капитал и другие сертификаты нельзя использовать при приобретении их в собственность.

Правовая неопределенность в статусе апартаментов влияет на их стоимость, которая сейчас ниже на 10-20 процентов, чем у обычных квартир. Соответственно, с внесением поправок можно ожидать и резкого роста цен на эту категорию недвижимости. Но у такого прогноза есть ряд нюансов. Так, стоит понимать, что не все апартаменты автоматически получат статус жилья. Власти определят критерии, по которым будет оцениваться помещение.

Правовая неопределенность в статусе апартаментов влияет на их стоимость

Уже сейчас можно сказать, что объекты, которые расположены в реконструированном старом фонде, например в ведомственных и промышленных зданиях, вряд ли получат статус жилых помещений. Выше всего шансы на приобретение такого статуса у помещений, которые относятся к гостиничному фонду. Практически нет сомнений в том, что в жилой фонд войдет большинство апартаментов, уже расположенных в одних комплексах с квартирами.

Апартаменты, которые получат статус жилья, сравняются по стоимости с квартирами. Из-за такого прогнозируемого повышения цен некоторые рассматривают сейчас покупку апартаментов как возможность выгодно вложить средства. Но на самом деле торопиться с такой покупкой не лучшее решение. Стоит дождаться принятия четких критериев.

Существенное значение имеют и условия заявленной амнистии: сколько она будет длиться, какие действия необходимо будет совершить собственнику для перевода помещения в жилой фонд. Эти моменты особенно должны учитывать покупатели, которые собираются затем продать объект после амнистии по более выгодной цене: если процедура будет долгой и сложной, это может нивелировать возможную выгоду от такого вложения средств.

Тем, кто хочет купить объект для последующего проживания, надо сначала узнать, будут ли снижены цены на коммунальные услуги и размер налогов. Стоит также учитывать риск того, что амнистия может и не коснуться приобретенных объектов. Соответственно, быстро покупать апартаменты в надежде заработать пока рано, так как надо дождаться принятия закона.