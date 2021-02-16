Как повлияет изменение статуса апартаментов на рынок недвижимости

В настоящее время в России нет должного законодательного регулирования таких объектов недвижимости, как апартаменты. Формально они относятся к нежилым помещениям, из-за чего собственники ограничены в своих правомочиях. Так, в апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, на них не распространяются санитарные нормы (например, нельзя пожаловаться на шумных соседей).
При этом стоимость коммунальных услуг и размер налогов для такой недвижимости выше, а у застройщиков нет обязанности развивать социальную инфраструктуру в месте возведения объекта, что означает потенциальные проблемы со школами и детскими садами. Не распространяются на покупателей апартаментов и налоговые вычеты, а материнский капитал и другие сертификаты нельзя использовать при приобретении их в собственность.
Правовая неопределенность в статусе апартаментов влияет на их стоимость, которая сейчас ниже на 10-20 процентов, чем у обычных квартир. Соответственно, с внесением поправок можно ожидать и резкого роста цен на эту категорию недвижимости. Но у такого прогноза есть ряд нюансов. Так, стоит понимать, что не все апартаменты автоматически получат статус жилья. Власти определят критерии, по которым будет оцениваться помещение.
Уже сейчас можно сказать, что объекты, которые расположены в реконструированном старом фонде, например в ведомственных и промышленных зданиях, вряд ли получат статус жилых помещений. Выше всего шансы на приобретение такого статуса у помещений, которые относятся к гостиничному фонду. Практически нет сомнений в том, что в жилой фонд войдет большинство апартаментов, уже расположенных в одних комплексах с квартирами.
Апартаменты, которые получат статус жилья, сравняются по стоимости с квартирами. Из-за такого прогнозируемого повышения цен некоторые рассматривают сейчас покупку апартаментов как возможность выгодно вложить средства. Но на самом деле торопиться с такой покупкой не лучшее решение. Стоит дождаться принятия четких критериев.
Существенное значение имеют и условия заявленной амнистии: сколько она будет длиться, какие действия необходимо будет совершить собственнику для перевода помещения в жилой фонд. Эти моменты особенно должны учитывать покупатели, которые собираются затем продать объект после амнистии по более выгодной цене: если процедура будет долгой и сложной, это может нивелировать возможную выгоду от такого вложения средств.
Тем, кто хочет купить объект для последующего проживания, надо сначала узнать, будут ли снижены цены на коммунальные услуги и размер налогов. Стоит также учитывать риск того, что амнистия может и не коснуться приобретенных объектов. Соответственно, быстро покупать апартаменты в надежде заработать пока рано, так как надо дождаться принятия закона.