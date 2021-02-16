Москвичи в феврале получили обновленные платежки за ЖКУ - там выросли тарифы за жилищные услуги. В первую очередь подорожали обслуживание и ремонт жилья, а также капремонт. Рост составил около 3,5% и не превысил инфляцию, однако для многих все равно стал сюрпризом. Причем запутали некоторых горожан даже не новые цифры, а платежка в целом - что вообще значит "ХВС КПУ" и почему цифры в этой графе каждый месяц разные? А чем "капитальный ремонт" отличается от "обслуживания и ремонта"? Корреспондент "РГ" постарался ответить на эти вопросы.

Это грабеж?

Собственно, поводом к написанию этой статьи стала неразбериха, с которой я столкнулся сам. Вечером 8 февраля мне и соседям по новому жилому комплексу в подмосковной Лобне пришли коммунальные квитанции за январь, а утром следующего дня в общедомовом чате появилось больше 200 непрочитанных сообщений. Оказалось, жильцы еще с ночи стали яростно выяснять, почему вдруг графа "Итого" оказалась больше прежнего?

Пролистывая сообщения, понял, что многие вообще не понимают, за что платят. Одни, например, ругались, что за капремонт отдают втрое больше, чем жители соседнего микрорайона. Но на поверку оказалось, что люди просто путают "обслуживание и ремонт" с капремонтом. Другие не могли понять, что значит "Обращение с ТКО"? "Я много лет до переезда в Подмосковье прожила в Москве и ни за какое ТКО не платила, а тут вдруг за "однушку" пришел счет в 350 рублей. За что?!" - возмущенно интересовалась обитательница многоэтажки. Попытки управляющей компании объяснить, что к чему, успехом не увенчались, жильцы продолжали настаивать, что это грабеж, и вникать в детали не хотели.

Знакомый из Москвы в ответ на эту историю рассказал мне, что столкнулся с тем же самым - из разговора с соседями он понял, что люди просто привыкли платить по счетам, не вдаваясь в нюансы. Поэтому повышение тарифов воспринимается в штыки - сложно ведь отдавать деньги, когда не понимаешь, за что?

Что почем

Понять многие технические детали и аббревиатуры читателям поможет наша инфографика - в ней подробно разобран обычный московский единый платежный документ. Примерно такие же бумаги получают и жители Подмосковья, а также других регионов. Для начала подробнее разберемся с графой "обслуживание и ремонт жилья" - она обычно одна из самых дорогих, к тому же в ней спрятан целый список услуг.

С одной стороны, вроде бы все понятно - деньги идут на обслуживание и текущий ремонт дома, то есть на то, чем занимается управляющая компания. В целом это так, но на самом деле в тариф заложено много работ, объясняют "РГ" в Мосжилинспекции. "Например, в домах с лифтом и мусоропроводом этот платеж выше, чем в обычных "хрущевках", поскольку на обслуживание и того и другого нужно больше денег, - говорят в ведомстве. - Кроме того, в высотках по этому тарифу жители первых и более высоких этажей платят по-разному - жителям первого этажа ведь лифт и мусоропровод ни к чему".

В Москве этот тариф устанавливает мэрия, в Подмосковье решения принимают администрации городских округов. Обычно получается в диапазоне 25-40 рублей с квадратного метра. Но установить размер тарифа могут и сами жители на общедомовом собрании. В некоторых домах, особенно элитных, ставка может быть в разы выше городской. За счет этого у жильцов будет подъезд, отделанный мрамором, а в штате управляющей компании окажутся не только электрик и сантехник, но и садовник, флорист и т.д. УК, правда, иногда могут хитрить, например, вы с соседями решили заварить мусоропровод. Но управдом как ни в чем не бывало берет с вас деньги по тарифу, подразумевающему его обслуживание, со временем с многоэтажки так можно собрать сотни тысяч "лишних" рублей. Бывают и региональные отличия - в Москве, например, оплата вывоза бытового мусора уже заложена в содержание жилья, а в Подмосковье - это отдельная услуга. Именно поэтому моя соседка так удивилась графе "Обращение с ТКО", в Москве ее и правда нет.

Путать "обслуживание и ремонт" с оплатой капремонта нельзя. За капитальный ремонт мы платим отдельно, и делают его раз в несколько десятилетий

Путать "обслуживание и ремонт" с оплатой капремонта ни в коем случае нельзя. За капитальный ремонт мы платим отдельно, делают его раз в несколько десятилетий и касается он не косметических работ, а капитальных - в доме ремонтируют фундамент, меняют лифты и коммуникации, обновляют кровлю и фасады. Тарифы в регионах разные, в Москве, например, берут 19,52 рубля с "квадрата" жилой площади квартиры.

Что касается аббревиатур, которыми пестрит любая платежка, разобраться с ними обычно можно при помощи интернета и простой логики. Пресловутая "ХВС КПУ", например, это холодное водоснабжение по квартирному прибору учета, то есть обычная холодная вода. ГВС КПУ - все то же самое, только с горячей водой. Бывают и действительно способные запутать "ХВС для ГВС" - так обычно пишут, когда вода подогревается в доме в собственной котельной. Поэтому получается, что вы платите за холодную воду для получения горячей воды.

Аббревиатурой ДПУ обозначают общедомовой прибор учета - это счетчик, который учитывает объемы потребления всего дома. Именно благодаря ему жильцам могут пересчитать, например, расходы на отопление.

Кстати

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Узнать тарифы, по которым вы оплачиваете ЖКУ, проще всего в управляющей компании - обычно они размещены на ее сайте вместе с документами, которые обосновывают, почему с вас берут именно столько. Кроме того, такая информация размещается на сайтах городских администраций - в Москве это портал мэрии mos.ru. Также помочь может калькулятор коммунальных услуг на сайте Федеральной антимонопольной службы, с его помощью можно посчитать, сколько должна составлять ваша коммуналка, и понять, не берут ли с вас лишнего.