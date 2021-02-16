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16.02.2021 17:20
Рубрика: Экономика

Как убирают и плавят снег в Москве

Текст: Ирина Огилько
Пока выпавшую за три дня месячную норму осадков в столице убирали в авральном режиме более 116 тысяч коммунальщиков, в столице снова пошел снег. Ощутимой прибавки сугробам он не принесет, но хлопот добавит. До начала снегопада во вторник коммунальщики уже очистили 78 процентов дорожной сети и 75 процентов дворовых территорий, а также почти 60 процентов кровель столичных домов. Как убирают снег и как его плавят, наблюдал корреспондент "РГ".

По данным столичных властей, весь снег с улично-дорожной сети и из дворов уберут за четыре дня - при условии, что не будет новых снегопадов. 80 тысяч специалистов ручного труда и тракторы, грузовики и малая механизация в круглосуточном режиме метут, сгребают и вывозят снег с улиц города. Ночью в центре перекрывают на 1-2 часа особо узкие переулки, чтобы их вычистить. Где позволяет пространство, собранный снег наваливают на газоны. Так, на улице Красина снежные серо-белые хребты возвышаются на 2 метра над тротуаром. Такие же "эвересты" еще можно встретить и на проезжей части, например, на дублере Ленинградского проспекта.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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На детских и спортивных площадках дворники прокладывают точечные тропы к объектам. "Конечно, так не оставим, в ближайшие дни площадки полностью вычистим, будет, где побегать", - уверяют в "Жилищниках". Как пояснил "РГ" глава управы района Тропарево-Никулино Назим Намазов, в первую очередь убирают самые сложные участки. Например, в его районе уже почистили 198 жилых домов и дворов от снежных шапок и сосулек. Осталось почистить еще 125 дворов. "Этим занимается 400 сотрудников человек, еду готовят две полевые кухни, но ее развозим в термосах к местам работы людей, чтобы время не терять, - говорит глава управы. - В ближайшие дни должны все закончить. Настрой боевой, даже устроили "субботник" и вышли с лопатами почти все сотрудники управы".

Собранный в городе снег везут на снегосплавные пункты. Первые такие объекты появились в первопрестольной в 2002 году, до этого снег сбрасывали прямо в городские реки и водоемы, что портило экологию. Сейчас в городе работает 56 стационарных пунктов, из них большая часть - 38 - находится в ведении "Мосводоканала", и плавят снег в них с помощью канализационных стоков. Расположены эти объекты вдали от глаз любопытных. Сейчас их легко найти: путь к ним заставлен грузовиками со снегом.

На пунктах все отлажено. Сначала машина въезжает на территорию, затем водитель прикладывает электронную карточку с данными машины к считывающему устройству. Открывается шлагбаум, сотрудник пункта направляет машину к снегоприемникам: решетке или к "дробилке", перемалывающей снег гигантскими спиралями. Машина аккуратно вываливает из кузова снег и уезжает. На всю работу уходит 2 минуты. Ни запаха, ни пара из канализации сейчас нет - их скрывает плотная шапка снега. "В канализацию идет только снег, мусор отсеивается, - рассказывает "РГ" представитель "Мосводоканала" Андрей Сидоренко. - Площадка способна в сутки принять до 700 грузовых машин, или 7 тыс. кубометров снега. Суточная мощность всех наших пунктов - 140 тыс. кубометров".

Еще 14 снегосплавных пункта города находятся в ведении Мосводостока. "Наши 14 объектов работают сейчас в усиленном режиме, - рассказал "РГ" главный инженер эксплуатационного технического района N3 "Мосводоканала" Виктор Иванов. - В сутки они могут утилизировать 41 тыс. кубометров снега".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На снегосплавном пункте в районе Лосиноостровская стоят вереницей самосвалы со снегом. Ведь сейчас в городе идет авральная работа не только по сбору, вывозу, но и утилизации снега. При въезде лазер считывает количество привезенного снега. Потом грузовик выгружает на специальную решетку снег, а таять ему помогает речная вода. Основное отличие этих систем в том, что весь бывший снег проходит несколько степеней очистки и только потом попадает в водосточную сеть. К слову, отсюда вода вытекает в памятник природы - речку Ичку. И пока эта река считается одной из самых чистых в столичном регионе.

Кстати

Если в вашем дворе возвышаются горы снега, жаловаться надо:

  • на портал "Наш город" gorod.mos.ru,
  • на горячую линию Объединения административно-технических инспекций ОАТИ 8(499) 264-96-81,
  • в единый диспетчерский центр Москвы по телефону 8(495) 539-53-53.
В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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