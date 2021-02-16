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16.02.2021 17:17

Калужские власти помогут многодетной семье

16 февраля состоялось совместное заседание комитетов городской думы под председательством Константина Сотскова. Парламентарии рассмотрели отчеты подразделений городской управы.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Всего на мероприятия в области городского хозяйства в 2020 году было выделено 3 млрд. 38,7 млн. рублей, исполнение составило 98,5%. Проводились работы по ремонту тротуаров и автодорог, благоустройству дворовых и общественных территорий, озеленению, созданию и содержанию объектов благоустройства, уборке территорий. Укреплялась материально-техническая база учреждений в сфере дорожного хозяйства, совершенствовалось организация транспортного обслуживания населения, обеспечивалось функционирование платных парковок, выполнялись работы по повышению безопасности дорожного движения и развитию системы наружного освещения.

Константин Сотсков предложил руководству управления городского хозяйства проанализировать работу по очистке города от снега и рассмотреть возможность укрепления материально-технической базы МБУ "СМЭУ".

Фото: Калужская городская дума
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Депутат Яков Казацкий поднял вопрос о ненадлежащей работе подрядных организаций по ремонту наружного освещения: на Правобережье светильники не ремонтируются уже несколько месяцев.

По словам начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, проблема связана с тем, что по результатам торгов сменился подрядчик, и выигравшая конкурс организация не справляется со своими обязанностями. В апреле состоится новый конкурс, по итогам которого будет определена новая подрядная организация.

По результатам деятельности управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений в бюджет Калуги поступило 233,7 млн. рублей - 97% от годового плана. От арендной платы за землю поступило 160,8 млн. рублей, от продажи в собственность земельных участков - 68,9 млн. рублей.

Должникам направлено 1053 претензии на общую сумму 214,8 млн. рублей. По итогам исковой работы в бюджет города поступили средства в размере 16,7 млн. рублей.

В реестр муниципальной собственности внесено 63 земельных участка.

Депутат Яков Казацкий затронул вопрос обеспечения необходимой инфраструктурой микрорайона "Веснушки". В микрорайоне нет ни одного магазина и за продуктами жителям приходиться ходить за полтора километра.

Первый заместитель председателя городской думы Александр Иванов обратил внимание специалистов управления архитектуры на исчезновение табличек с номерами домов после проведения капитального ремонта.

Все замечания депутатов будут учтены подразделениями городской управы.

Фото: Калужская городская дума
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Также председатель бюджетного комитета Константин Сотсков обратился к городскому голове Дмитрию Денисову с просьбой оказать помощь многодетной семье Кожекиных, проживающей в деревне Верхняя Вырка.

В семье пятеро детей, старшие посещают православную гимназию и им очень тяжело добираться до учебного заведения, особенной зимой. Министерство образования Калужской области готово обеспечить доставку школьным автобусом, но требует привести в нормативное состояние дорогу и обустроить разворотное кольцо.

По словам Константина Сотскова, дорогу привели в порядок еще в прошлом году, обустройство разворотного кольца также не представляет особых сложностей.

Дмитрий Денисов пообещал проработать возможные пути решения проблемы.

Депутаты одобрили сделки муниципальным предприятиям "Калугаспецавтодор" и "Управление калужского троллейбуса". Получил одобрение депутатов и проект мирового соглашения с ООО ФСК "Монолит-Калуга".

В счет погашения задолженности по арендной плате, застройщик обязуется передать в муниципальную собственность 20/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: бульвар Солнечный, д. 2 пом. 204.

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