Лубянскую площадь снова хотят превратить в площадь Борьбы

Нет сегодня дела более важного, чем обустроить Лубянскую площадь. Ну как же, жили-жили, без доминанты на ней, и вот на тебе: срочно надо заняться. Вроде бы лучше страну обустроить, пережить пандемию, безработицу, помочь людям вернуться к нормальной жизни... Но это все подождет, а вот для горячих споров самое время: то ли Дзержинского вернуть на место, то ли памятник Колчаку поставить? И это перед выборами в Госдуму, при турбулентности в общественном мнении.

Примерно так и в самом деле обсуждали представители городской Общественной палаты, депутаты, архитекторы и историки возможное будущее одной из центральных площадей столицы. Объявили, что в ближайшее время Общественная палата сформирует шорт-лист, куда включит озвученные общественниками идеи. Список выставят на голосование в "Активном гражданине". Такие же опросы предлагается запустить и на сайтах московских СМИ. На основе мнения горожан представители палаты собираются подготовить обращения в Мосгордуму и городскую комиссию по монументальному искусству. Правда, звучали и предостережения: "Главное, чтобы монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит".

Подобные площади, как Лубянская, уверен замгендиректора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов, без обелиска превращаются в обычную транспортную развязку. "Никакая клумба не создаст четкую градостроительную композицию", - считает он. По его словам, в разное время здесь предлагались разные варианты: установить крест в память о жертвах политических репрессий, памятник Ивану III, заложившему основу русской государственности. "Но боюсь, что его фигура кроме историков и искусствоведов никому не будет понятной", - отмечает Баталов. По его мнению, наиболее подходящие фигуры - Александр Невский и Дмитрий Донской. Их бы он и включил в шорт-лист для голосования.

И все же еще раз зададимся вопросом: насколько вообще своевременны эти хлопоты? Насколько они подбросят "дровишек" в и без того горячие споры в обществе? Может быть, Лубянка все-таки подождет?