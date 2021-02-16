Массовое строительство теплиц в России привело к внутренней конкуренции. В ЦФО и на юге в целом уже достаточно комплексов по выращиванию томата и огурца.

Новые проекты имеют более высокие сроки окупаемости: федеральная поддержка сократилась, рынки насыщены, а цены не растут так, как себестоимость производства.

При этом комплексы четвертого и пятого поколения с технологиями досветки и круглогодичного выращивания рентабельнее, чем предыдущие. Скорее всего, мы увидим постепенное замещение старых теплиц новыми при неизменном производстве.

В 2020 году были открыты тепличные комплексы в Ставрополье, Вологодской области, Якутии, расширены производства в Тюменской области, Краснодарском крае, Чувашии и Мордовии. У крупных холдингов, как правило, проекты завершаются успешно ввиду опыта строительства и эксплуатации таких объектов.

К неудачам года можно отнести стройки "Фабрики овощей" (в Ростовской, Тульской, Новгородской и Челябинской областях), которые в результате недофинансирования не были завершены: были проблемы и экономические, и технологические.

Производство тепличных овощей в стране оценочно перевалило за 1,4 миллиона тонн, это на 14 процентов больше, чем в 2019 году.

Мы увидим постепенное замещение старых теплиц новыми

В целом по овощам Россия обеспечена своей продукцией примерно на 90 процентов, по тепличным, с учетом пандемийных ограничений, - на уровне 75 процентов.

По огурцу наблюдается насыщение рынка. Бизнес переключается на томаты, особенно на черри. По итогам 2020 года импорт томатов уже был меньше внутреннего производства: 0,16 против 0,52 миллиона тонн. Огурцов было ввезено всего 70 тысяч тонн при собственном производстве в 780 тысяч.

По базовым салатным категориям овощей и зелени мы способны полностью себя обеспечить. По огурцу мощности в России в целом достаточны для удовлетворения внутреннего спроса. В 2021-м, как ожидается, наступит профицит по томату. По остальным овощам доля импорта еще высока. Поэтому перспективы у новых тепличных комплексов есть, однако теперь более важно продумывать расположение, логистику и ассортимент, искать свои ниши.

Например, тепличный бизнес гораздо медленнее осваивает такие культуры, как болгарский перец, баклажан и земляника. Причина - в большей себестоимости и пока не очень высокой производительности. На юге есть теплицы с земляникой и перцем, но объемы производства невелики. Есть куда расти.

В то же время на некоторые территории с малой плотностью населения - с учетом транспортных расходов, временного лага, дороговизны энергоресурсов - овощи пока дешевле импортировать. Пример - Дальний Восток. Там создание теплиц тоже актуально, но не больших и дорогих, как в центре страны, а компактных. Тут нужно обращаться к опыту Китая. Сейчас на Дальнем Востоке строится около 10 комплексов, рассчитанных на 55 тысяч тонн продукции в год. Но это не закроет потребности региона.

Господдержка в этой отрасли, безусловно, важна. Сегодня предусмотрены и льготное кредитование, и поддержка при строительстве инфраструктуры, и налоговые послабления в рамках региональных инвестпрограмм. Проекты очень дорогие. Поэтому производители рады любым шагами навстречу.