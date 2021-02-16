Названа частая ошибка при чистке зубов

Одной из типичных ошибок при уходе за зубами является немедленная чистка после приема кислых фруктов и соков. Как рассказала агентству "Москва" директор Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева, это может привести к повреждению эмали.

"Когда мы едим кислое яблоко, ананас или апельсин, пьем кислые соки, то их кислота действует на ткани зуба, вызывая деминерализацию и повышение чувствительности", - объясняет эксперт. Так что после такого перекуса чистить зубы стоит только через час. А еще лучше сразу прополоскать рот водой.

Собеседник агентства также подчеркнула, что чистить зубы лучше круговыми движениями. Допустимы и вертикальные. А вот если часто применять горизонтальные движения, то появится риск повреждения твердых тканей зуба или хронической травмы десны.