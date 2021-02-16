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16.02.2021 23:11
Рубрика: Общество

Доктор детских наук

Почему инженеры и ученые идут в Школу нянь
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8384)
Среди десятков студентов бесплатной Школы нянь, которая в понедельник открылась в центре "Моя карьера", мы встретили бывших инженеров и даже ученых. "Так получилось, что я сам с женой выходил внучку, которая при рождении весила меньше килограмма, - поделился с "РГ" научный работник и бывший московский топ-менеджер Андрей Колобахин. - Сегодня я готов, если позволит время, помогать другим".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Внучке Андрея - уже четыре года. Многое позади. А ведь ее младенчество было чрезвычайно сложным. Из-за особенностей развития желудок девочки поначалу не вырабатывал всех нужных ферментов. Приходилось готовить особые смеси, добавлять граммы нужных добавок, давать их по будильнику. А Андрей по своему укладу был совсем не нянька.

Фото: iStock
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Изучал и преподавал металлургию, дослужился до замдиректора крупного предприятия. Но судьба сложилась так, что пришлось посвятить себя заботе о других. Казалось бы, после опыта с внучкой Андрей и сам мог бы стать учителем в такой Школе нянь. Но, говорит он, хочется узнать больше о детской психологии, о взаимодействии с малышами. Тем более что курс бесплатный - проводится на средства гранта правительства столицы "Москва - добрый город".

"Много лет работала с детьми, в том числе и няней, - включается в разговор другая студентка - Любовь Ускова. - Но все равно интересно посмотреть на современные методики работы и подходы к воспитанию". Один из самых сложных моментов, делятся педагоги партнерского сервиса "Бабушка на час", - это период от 1 до 3 лет. Подросший малыш уже не вызывает столько умиления. Даже у родителей, не то что у нянь! Все чаще слышишь "нет". Чуть дал слабину - вуаля, каша вяло стекает по мальчишеской прическе, словно цемент. Ты бесишься - а человеку весело. Ремня дать? Няням нельзя. Увеличить децибелы крика? И эта реакция недопустима. А истерика тем временем продолжается...

Лекцию психолога о детских капризах с вниманием первокурсников слушали даже люди с опытом работы. "Задействовать другие органы чувств", - такая запись появилась у многих слушателей в конспектах. Щелчок, хлопок, какое-то звуковое переключение внимания. Эти и другие лайфхаки будущие няни заботливо записывают. Обстановка действительно напоминает университетскую. Словно семинары в вузе, где все должны быть вовлечены. Ведь предстоит еще и сдать экзамены, чтобы получить сертификаты. "Эти документы повышают шансы на трудоустройство, - объясняет руководитель сервиса Наталия Линькова. - Но их выдают только тем, кто активно участвует в занятиях, выполняет домашние задания, проходит практику и сдает экзамены".

Няни, гувернеры, наставники - эти специалисты сейчас одни из самых востребованных в Москве 

Няни, гувернеры, наставники - эти специалисты сейчас одни из самых востребованных в Москве. В среднем такие специалисты получают от 350 рублей в час и от 65 тысяч в месяц. Причем гувернеры, как рассказал один из выпускников школы Константин Вишневский, требуются не только грудничкам: "Мне, например, довелось поработать с семьей, где мама потеряла контакт с 16-летним сыном". У подопечного Константина это вылилось в экстремальные увлечения, в игру со смертью. Парень со своими товарищами проводил время на высотных зданиях, "заброшках". Но мужское внимание Константина и его поддержка смогли вывести пацана из кризиса. "Я бы вообще рекомендовал пойти в эту профессию силовикам, военным в отставке, - говорит Константин. - Беда сегодняшнего времени - у нас слишком много женского воспитания".

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