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16.02.2021 21:40
Рубрика: Экономика

Нота высокого напряжения

Разговор с композитором Александром Журбиным о плате за электричество
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Москвичи, жители Подмосковья, да и других регионов то и дело жалуются в соцсетях: дома не был несколько месяцев, перед отъездом перекрыл все краны и выключил электричество, а когда вернулся, в почтовом ящике нашел платежки на многие тысячи рублей. "За что?" - спрашивают потрясенные потребители услуг, которым жизнь вне дома обошлась дороже, чем дома. Давайте разбираться.
Александру Журбину не по своей воле пришлось разобраться в тонкостях коммунальных расчетов. Фото: Евгения Смолянская Александру Журбину не по своей воле пришлось разобраться в тонкостях коммунальных расчетов. Фото: Евгения Смолянская
Александру Журбину не по своей воле пришлось разобраться в тонкостях коммунальных расчетов. Фото: Евгения Смолянская

Поводом к этому материалу стал случай, приключившийся с известным композитором Александром Журбиным. На своей странице в Facebook он рассказал, что три месяца был даже не в России и все электроприборы в течение этого времени у него в квартире были выключены. Тем не менее, приехав домой, обнаружил счет от "Мосэнергосбыта" - ни много ни мало на 16 тысяч рублей. В компании в ответ на звонок композитора сказали: вы должны были каждый месяц передавать показания счетчика! И отсутствие дома не считается уважительной причиной.

В компании в ответ на звонок композитора сказали: вы должны были каждый месяц передавать показания счетчика!

Закончилось все в конце концов хорошо - после подачи показаний счетчика поставщики электроэнергии сделали перерасчет и уменьшили сумму долга в четыре раза. "Я только не понимаю, почему нельзя сообщить всем клиентам на каком-нибудь канале, что, если уезжаете и никто в квартире (доме) не пользуется электричеством, не забудьте предупредить об этом "Мосэнергосбыт". Насколько это бы все упростило, и сколько лишней бюрократии удалось бы избежать..." - подвел итог Александр Журбин.

Впрочем, сказать, что энергетики эту информацию как-то скрывают, нельзя - на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе вопросов и ответов она изложена, вот только обращаются туда чаще всего, уже получив внушительный счет. Но откуда он все-таки берется?

Все дело в правилах, установленных постановлениями правительства РФ N 354 еще 06.05.2011 года и N 344 от 16.04.2013 года. Там говорится, что, если показания счетчика не переданы, счет на оплату будет сформирован на основании среднемесячного объема потребления за последние полгода, объяснили "РГ" в Мосжилинспекции. Причем касается это не только электроэнергии, но и других коммунальных ресурсов, учитываемых по индивидуальным приборам учета. Допустим, в среднем за месяц вы тратите 10 кубометров воды и нажигаете 150 киловатт-часов электричества. Столько вам и насчитают, если вы вовремя не подадите показания счетчика. Если не сделаете этого, так как уехали, поставщики посчитают вам расход ресурсов в среднем - они-то не знают, что вас нет дома.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Когда же вы вернетесь и подадите актуальные показания счетчика, вам обязаны в соответствии с ними сделать перерасчет", - подчеркнули в Мосжилинспекции. Но поставщики ресурсов и управляющие компании нередко пытаются это правило нарушать и вынуждают человека заплатить по средним показаниям. Тем более что по ним считают только первые три месяца, а с четвертого берут уже по нормативу, да еще и с повышающим коэффициентом 1,5. Норматив в столице, к примеру, по воде - почти 7 м3 холодной на человека в месяц и чуть больше 4,7 м3 горячей. Умножьте эти цифры на 1,5 и на число прописанных в квартире людей - итог наверняка превысит в разы привычные объемы потребления и обернется человеку в кругленькую сумму. Ну, а полугодовое отсутствие дома может вообще влететь в астрономические суммы в платежке.

Если договориться о перерасчете с УК или поставщиком ресурсов не получается, обращайтесь в Мосжилинспекцию - там уже не раз выступали арбитрами в таких ситуациях. Ну и, уезжая надолго из дома, не забывайте каждый месяц подавать показания - хоть нулевые, хоть примерные. Тем более что сделать онлайн сейчас это можно хоть с другого континента. Со счетчиком сверитесь потом.

Кстати, оказаться в подобной ситуации могут и те, кто забудет вовремя поверить счетчик. Если пропустить срок поверки, то прибор будет считаться неисправным и расходы вам тоже начнут считать по средним показаниям. Вот только сделать перерасчет после поверки не получится, ведь формально прибор до ее проведения был неисправен.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Где узнать срок ближайшей проверки своего счетчика? Дата первичной поверки, а также межповерочный интервал указываются в техпаспорте к прибору. Кроме того, узнать эту информацию можно в центрах госуслуг "Мои документы", личном кабинете на портале mos.ru возле поля для ввода показаний счетчика или на самой платежке. Имейте в виду: поверку необходимо провести до истечения срока.

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