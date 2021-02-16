Москвичи, жители Подмосковья, да и других регионов то и дело жалуются в соцсетях: дома не был несколько месяцев, перед отъездом перекрыл все краны и выключил электричество, а когда вернулся, в почтовом ящике нашел платежки на многие тысячи рублей. "За что?" - спрашивают потрясенные потребители услуг, которым жизнь вне дома обошлась дороже, чем дома. Давайте разбираться.

Поводом к этому материалу стал случай, приключившийся с известным композитором Александром Журбиным. На своей странице в Facebook он рассказал, что три месяца был даже не в России и все электроприборы в течение этого времени у него в квартире были выключены. Тем не менее, приехав домой, обнаружил счет от "Мосэнергосбыта" - ни много ни мало на 16 тысяч рублей. В компании в ответ на звонок композитора сказали: вы должны были каждый месяц передавать показания счетчика! И отсутствие дома не считается уважительной причиной.

В компании в ответ на звонок композитора сказали: вы должны были каждый месяц передавать показания счетчика!

Закончилось все в конце концов хорошо - после подачи показаний счетчика поставщики электроэнергии сделали перерасчет и уменьшили сумму долга в четыре раза. "Я только не понимаю, почему нельзя сообщить всем клиентам на каком-нибудь канале, что, если уезжаете и никто в квартире (доме) не пользуется электричеством, не забудьте предупредить об этом "Мосэнергосбыт". Насколько это бы все упростило, и сколько лишней бюрократии удалось бы избежать..." - подвел итог Александр Журбин.

Впрочем, сказать, что энергетики эту информацию как-то скрывают, нельзя - на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе вопросов и ответов она изложена, вот только обращаются туда чаще всего, уже получив внушительный счет. Но откуда он все-таки берется?

Все дело в правилах, установленных постановлениями правительства РФ N 354 еще 06.05.2011 года и N 344 от 16.04.2013 года. Там говорится, что, если показания счетчика не переданы, счет на оплату будет сформирован на основании среднемесячного объема потребления за последние полгода, объяснили "РГ" в Мосжилинспекции. Причем касается это не только электроэнергии, но и других коммунальных ресурсов, учитываемых по индивидуальным приборам учета. Допустим, в среднем за месяц вы тратите 10 кубометров воды и нажигаете 150 киловатт-часов электричества. Столько вам и насчитают, если вы вовремя не подадите показания счетчика. Если не сделаете этого, так как уехали, поставщики посчитают вам расход ресурсов в среднем - они-то не знают, что вас нет дома.

"Когда же вы вернетесь и подадите актуальные показания счетчика, вам обязаны в соответствии с ними сделать перерасчет", - подчеркнули в Мосжилинспекции. Но поставщики ресурсов и управляющие компании нередко пытаются это правило нарушать и вынуждают человека заплатить по средним показаниям. Тем более что по ним считают только первые три месяца, а с четвертого берут уже по нормативу, да еще и с повышающим коэффициентом 1,5. Норматив в столице, к примеру, по воде - почти 7 м3 холодной на человека в месяц и чуть больше 4,7 м3 горячей. Умножьте эти цифры на 1,5 и на число прописанных в квартире людей - итог наверняка превысит в разы привычные объемы потребления и обернется человеку в кругленькую сумму. Ну, а полугодовое отсутствие дома может вообще влететь в астрономические суммы в платежке.

Если договориться о перерасчете с УК или поставщиком ресурсов не получается, обращайтесь в Мосжилинспекцию - там уже не раз выступали арбитрами в таких ситуациях. Ну и, уезжая надолго из дома, не забывайте каждый месяц подавать показания - хоть нулевые, хоть примерные. Тем более что сделать онлайн сейчас это можно хоть с другого континента. Со счетчиком сверитесь потом.

Кстати, оказаться в подобной ситуации могут и те, кто забудет вовремя поверить счетчик. Если пропустить срок поверки, то прибор будет считаться неисправным и расходы вам тоже начнут считать по средним показаниям. Вот только сделать перерасчет после поверки не получится, ведь формально прибор до ее проведения был неисправен.

Где узнать срок ближайшей проверки своего счетчика? Дата первичной поверки, а также межповерочный интервал указываются в техпаспорте к прибору. Кроме того, узнать эту информацию можно в центрах госуслуг "Мои документы", личном кабинете на портале mos.ru возле поля для ввода показаний счетчика или на самой платежке. Имейте в виду: поверку необходимо провести до истечения срока.