Жители нескольких населенных пунктов Малоярославецкого района Калужской области уже несколько лет добиваются от властей ремонта моста через реку Лужа. Они попросили "РГ" разобраться в ситуации, ведь еще в 2018 году в районной администрации им сказали, что ищут подрядчиков для ремонта моста (письмо из администрации Малоярославецкого района есть в "РГ"). "Неужели за три года так и не нашли?!" - возмущается народ.

Эта речка, несмотря на свое мирное название, регулярно выходит из берегов, отрезая жителей деревень от Большой земли. И случаются такие ЧС порой по несколько раз в год. Так, январское аномальное потепление вызвало резкий подъем воды в Луже, и народ забеспокоился: неужели опять началось? К счастью, капризы погоды шатнулись в другую сторону - вернувшийся мороз на сей раз не дал лужским водам затопить мост и дорогу. Между тем такие зимние потопы здесь уже случались. Как рассказали "РГ" местные жители, в прошлом году Лужа разливалась трижды: зимой в оттепель вода поднялась, захлестнув мост, потом в весеннее половодье и в июне из-за обильных дождей вновь несколько деревень были отрезаны от Большой земли.

- Сколько живу в деревне, столько с этой проблемой боремся. Раньше это был деревянный мост, потом его укрепили железобетонными сваями. Но он все равно низкий: его не сносит, но вода поднимается так, что не то что мост, берега заливает, даже деревья в воде стоят и проехать невозможно. У нас тут два моста через Лужу, и оба подтапливает. Река здесь делает плавный поворот и деревни кругом обходит. Дубровка, Новостройка, Бородухино и еще несколько деревень в половодье оказываются отрезанными. Так что такси на Дубровку заказывать бесполезно, - невесело перефразирует цитату из "Бриллиантовой руки" Наталья Белова, проживающая в Новостройке. - Дети в школу не ходят. Хорошо в последние годы школа подстраивается, и весенние каникулы переносят так, чтобы совпадали с паводком.

Во время разлива Лужи такси на Дубровку заказывать бесполезно

Иначе, чем через мосты, попасть в эти населенные пункты невозможно. Некогда была лесная дорога - по ней в свое время лес возили. Как рассказала замглавы сельского поселения "Деревня Шумятино" Ольга Владимировна Маслова, по этой дороге до Обнинска примерно 12 километров. Но она совсем разбита: по ней не то что в распутицу - в сухое лето не проехать. По словам Ольги Владимировны, эта дорога находится на стыке двух районов, и ни один ее на баланс брать не стремится.

Когда же река выходит из берегов, связь с внешним миром обеспечивают спасатели МЧС. По словам Натальи Беловой, лодка спасателей постоянно дежурит, переправляя людей с одного берега на другой, добровольцы хлеб привозят. Но спасатели дежурят только до 20 часов - если припозднился, то домой можешь и не попасть. Правда, за эти годы, как говорят жители, появился своего рода "переправный бизнес": в неурочное время тоже можно найти лодку, но переправа будет уже за отдельную плату. Да и опасно это, в темноте через капризную реку перебираться.

- Каждый раз, в какое бы время года ни случилось половодье, это ЧС. Без спасателей не обходится. Они постоянно организуют переправу вблизи Игнатьевского, - рассказала Ольга Маслова. - Проехать можно по второму мосту через Кудиново и Новостройку, но когда вода высокая, его тоже заливает. Куда мы только не писали! Люди подписи собирали. Обещают, что наш мост будет включен в федеральную программу. Но будет ли это в этом году - вопрос.

Из переписки с администрацией Малоярославецкого района видно, что в 2018 году мост обследовали, признали аварийным и закрыли для автотранспорта. Тогда же власти начали искать подрядчика для его ремонта. Однако поиск затянулся на годы, люди бетонные блоки, перекрывающие подъезд к мосту, отодвинули и ездят на свой страх и риск. Порой даже тяжелые лесовозы им пользуются.

Постоянно в этой местности проживают около 20 семей. С наступлением теплых дней население деревень вырастает до 550 человек, и, конечно, эти люди не пешком приходят. Но мост нужен не только им: по оценкам районной администрации, "в том кусте" эта проблема касается примерно 3 тысяч человек. Эта дорога удобна и для объектов экономики и соцсферы как Малоярославецкого, так и Боровского районов.

По словам заместителя руководителя отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Малоярославецкого района Павла Литвинова, первоначально действительно хотели аварийный мост просто отремонтировать. Делать это может только специальная организация, имеющая соответствующую лицензию. Долго искали, кто бы взялся, наконец, нашли. Но, когда подрядчики зашли было на объект, отказались наотрез делать что-либо без проекта. Так что подешевле и побыстрее не вышло.

- Пришлось делать проект. В прошлом году из регионального бюджета на это дали субсидию - 7,5 миллиона рублей, - рассказал Литвинов. - Стало ясно, что при таких затратах нет смысла делать ремонт, который не решит проблемы - мост ведь все равно останется низководным. Поэтому было решено строить новый мост.

Как рассказал "РГ" заместитель главы администрации Малоярославецкого района Сергей Кузнецов, в настоящее время проектно-сметная документация готова. Согласования с различными службами были сложными, но этот этап уже преодолен. Сейчас проект проходит необходимые согласования и госэкспертизу на региональном уровне. Новый мост будет выше на два метра, запланировано его освещение, плюс подъезды - по 100 метров с каждой стороны.

- По предварительной смете строительство моста обойдется примерно в 300 миллионов рублей. Это первоначальная смета, возможно, она будет несколько подкорректирована. Но в любом случае районному бюджету такую сумму не потянуть, - пояснил Сергей Кузнецов.

Районные власти рассчитывают, что после всех согласований смогут войти в нацпроект "Безопасные и качественные дороги". "Будем стараться попасть уже в этом году, в следующем - обязательно", - заверил Кузнецов.

А пока вся надежда на МЧС - снега в этом году много. Главное, чтобы беды не случилось, говорят в один голос и спасатели, и чиновники, и жители...