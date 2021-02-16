Прошедшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала зимы

В Московской области минувшей ночью местами температура воздуха опускалась до -30 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Самая низкая температура была зарегистрирована в Новой Москве, где было -31, в Бутово температура воздуха опускалась до -27,5. В Тушине было -25,6, в центре города 17,1 градуса мороза. При этом на опорной метеостанции ВДНХ приборы показали -22,2.

В Подмосковье эпицентром мороза стал город Зарайск, где термометры показали -35 градусов, на втором месте Черусти с температурой -32,9.