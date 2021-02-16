Сергунина: В дьюти-фри аэропорта Шереметьево появятся товары под брендом Made in Moscow

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, 20 компаний города представят свои товары в магазинах дьюти-фри аэропорта Шереметьево под брендом Made in Moscow. Их продукция появится на полках до конца февраля. Расходы, связанные с размещением, возьмет на себя Московский экспортный центр. Срок действия программы - год.

"Это новый вид поддержки московских экспортеров. Помимо получения грантов и субсидий, участия в бизнес-миссиях, крупнейших иностранных выставках и конференциях, столичные производители смогут представить свои товары в магазинах беспошлинной торговли. Мы рассчитываем, что общий бренд Made in Moscow привлечет не только иностранных потребителей, но и потенциальных зарубежных байеров", - рассказала Наталья Сергунина.

В рамках программы в дьюти-фри появятся крафтовый шоколад, пастила, мармелад, снеки, экологичная косметика московских предприятий. Продукция будет размещаться на стендах "Сделано в Москве". Для них разработан специальный дизайн, а презентацией товаров займутся промоутеры.

"Большая часть отобранных компаний (13 из 20) относится к пищевой промышленности, четыре предприятия производят сувениры, а еще три - косметику. Правительство Москвы берет на себя все расходы по размещению их товаров в магазинах беспошлинной торговли в течение года", - поделился подробностями руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Благодаря тому, что услугами аэропортов постоянно пользуются представители международного бизнеса, товары столичных компаний станут более узнаваемы и получат дополнительный интерес со стороны иностранных контрагентов. Присоединиться к программе приглашали производителей четырех категорий товаров: кондитерских изделий, косметики, алкогольной продукции и сувениров. Они подходят под формат дьюти-фри и пользуются популярностью за рубежом. Участники были определены на конкурсной основе.

Так, например, экспорт пищевой и перерабатывающей промышленности Москвы в январе-ноябре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го вырос на 11% и достиг 600 миллионов долларов США. А объем экспорта московской косметики за первые 11 месяцев 2020 года составил 333 миллиона долларов США. Чаще всего за рубежом покупали произведенные в столице средства для волос (75 миллионов долларов США), шампуни (48 миллионов долларов США), духи и туалетную воду (34 миллиона долларов США), дезодоранты (23 миллиона долларов США).

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.