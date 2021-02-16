Сергунина: В дьюти-фри аэропорта Шереметьево появятся товары под брендом Made in Moscow

Новости

Мишустин выделил дополнительно 3,6 млрд на развитие села 09:24
В Подмосковье бывший уголовник украл игрушки на 160 тысяч рублей 09:22
Украина и Швеция признаны самыми опасными странами Европы 09:19
Пассажир аварийно севшего в Бурятии Ан-24 потребовал компенсацию в 1 млн руб 09:13
Психолог дала советы по повышению эффективности при удаленке 09:13
В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания 09:07
В Красноярске завели дело после вооруженного конфликта в спортзале 08:45
Рио-де-Жанейро приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса 08:40
Названа частая ошибка при чистке зубов 08:37
Из Екатеринбурга вылетел первый чартерный рейс в Турцию 08:35
Скончался известный уральский политик и промышленник Анатолий Сысоев 08:23
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников 08:21
Дубль Волкова не спас "Тампу-Бэй" от поражения в матче против "Флориды" 08:16
Роскачество назвало лучший онлайн-кинотеатр 08:00
Два человека стали жертвами небывалых морозов на юге США 07:58
Эндокринолог рассказала, что ожидать после резкого отказа от сигарет 07:57
В Японии подсчитают одиноких людей 07:54
Дадонов и Зуб принесли волевую победу "Оттаве" в матче против "Торонто" 07:47
Два жителя Тобольска попали в больницу с симптомами гаффской болезни 07:36
SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink 07:33
Аномально холодная погода установилась на юге США и в Мексике 07:28
В Британии открылись первые карантинные отели 07:22
Профессор назвал главную ошибку при приготовлении гречки 07:00
Минцифры обсуждает с Почтой России софинансирование ИТ-образования 07:00
Россиянам предложили работу в Clubhouse 07:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 08:19
Рубрика: Экономика

Сергунина: В дьюти-фри аэропорта Шереметьево появятся товары под брендом Made in Moscow

Текст: Любовь Проценко
Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, 20 компаний города представят свои товары в магазинах дьюти-фри аэропорта Шереметьево под брендом Made in Moscow. Их продукция появится на полках до конца февраля. Расходы, связанные с размещением, возьмет на себя Московский экспортный центр. Срок действия программы - год.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Это новый вид поддержки московских экспортеров. Помимо получения грантов и субсидий, участия в бизнес-миссиях, крупнейших иностранных выставках и конференциях, столичные производители смогут представить свои товары в магазинах беспошлинной торговли. Мы рассчитываем, что общий бренд Made in Moscow привлечет не только иностранных потребителей, но и потенциальных зарубежных байеров", - рассказала Наталья Сергунина.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

В рамках программы в дьюти-фри появятся крафтовый шоколад, пастила, мармелад, снеки, экологичная косметика московских предприятий. Продукция будет размещаться на стендах "Сделано в Москве". Для них разработан специальный дизайн, а презентацией товаров займутся промоутеры.

"Большая часть отобранных компаний (13 из 20) относится к пищевой промышленности, четыре предприятия производят сувениры, а еще три - косметику. Правительство Москвы берет на себя все расходы по размещению их товаров в магазинах беспошлинной торговли в течение года", - поделился подробностями руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Благодаря тому, что услугами аэропортов постоянно пользуются представители международного бизнеса, товары столичных компаний станут более узнаваемы и получат дополнительный интерес со стороны иностранных контрагентов. Присоединиться к программе приглашали производителей четырех категорий товаров: кондитерских изделий, косметики, алкогольной продукции и сувениров. Они подходят под формат дьюти-фри и пользуются популярностью за рубежом. Участники были определены на конкурсной основе.

Так, например, экспорт пищевой и перерабатывающей промышленности Москвы в январе-ноябре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го вырос на 11% и достиг 600 миллионов долларов США. А объем экспорта московской косметики за первые 11 месяцев 2020 года составил 333 миллиона долларов США. Чаще всего за рубежом покупали произведенные в столице средства для волос (75 миллионов долларов США), шампуни (48 миллионов долларов США), духи и туалетную воду (34 миллиона долларов США), дезодоранты (23 миллиона долларов США).

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

В регионах Экономика Товары и цены Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин дал поручения по вакцинации, дорогам и госуслугам. Главное
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении понятия "уголовный проступок"
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера