Собянин утвердил размер допвыплат медработникам, лечащим COVID-19

Столичные власти выделили из бюджета города три миллиарда рублей на дополнительные выплаты медработникам, лечащим COVID-19. Такое решение принято 16 февраля на заседании президиума правительства города.

В частности, врачи стационаров будут получать выплаты в размере 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал - 50 тысяч, а младший медицинский и прочий персонал - по 30 тысяч в месяц. Выплаты получат работники Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, которые оказывают экстренную помощи и эвакуацию больных коронавирусной инфекцией. Врачи - по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - по 30 тысяч.

Не забыли власти и о работниках амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые первыми выявляют заболевших москвичей и ведут затем медицинское наблюдение за их лечением на дому. Врачам этих учреждений будет дополнительно выплачиваться по 70 тысяч рублей в месяц, а среднему медицинскому персоналу - по 50 тысяч. Врачи, которые делают исследования грудной клетки с помощью компьютерного томографа - 30 тысяч рублей в месяц, а средний медперсонал, который помогает им - по 25 тысяч.

Напомним, заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице вот уже десятый день снижается. Но опасный вирус еще никуда е ушел, он в городе. А потому городские власти считают необходимым и дальше поддерживать медиков, принявших на себя главный удар во время пандемии. Москва сумела оперативно организовать для лечения на дому телемедицину, обеспечить массовую КТ-диагностику и маршрутизацию, а значит, и своевременное оказание помощи тысячам людей. Крупные многопрофильные стационары взяли на себя оказывать помощь всем тяжелым больным, сохранив при этом, что очень важно, плановую и экстренную помощь по другим заболеваниям. А когда понадобились дополнительные мощности, комплекс городского хозяйства и стройкомплекс Москвы построили всего за 34 дня новую инфекционную больницу в Вороновском, которая прослужит городу несколько десятилетий.