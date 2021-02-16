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16.02.2021 14:03
Рубрика: Общество

Собянин выделил гранты на внедрение инноваций в лечении детской онкологии

Текст: Любовь Проценко

Гранты на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей получат в этом году ведущие столичные клиники. Постановление на этот счет подписал сегодня в ходе президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, такие гранты в сумме 460 миллионов рублей получат Морозовская детская городская больница и научно-практический центр имени Войно-Ясенецкого.

В 2014 году в Морозовской больнице был организован Центр детской гематологии и онкологии, специалисты которого занимаются лечением детей со злокачественными заболеваниями. "В больнице работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Проводит это отделение и  молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей, ведет работу по формированию современной генетической лаборатории и подбору доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга. Современные подходы к изучению молекулярно-генетических и биологических свойств опухолей позволяют контролировать развитие злокачественных новообразований и наиболее точно подбирать препараты таргетной терапии", - рассказали в пресс-службе.

Инновационные методики применяют и в НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого, некоторые из них начали использоваться  в детской онкологической практике впервые в нашей стране и в мире. По мнению мэра, финансовая поддержка в виде грантов позволит этим клиникам продолжить проведение научных исследований и внедрение инновационных методов диагностики и лечения детской онкологии.

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