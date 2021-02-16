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16.02.2021 23:00
Рубрика: Общество

В свете снега

Столицу снова заметает, но москвичи уверены: они справятся с любым снегопадом
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8384)
Не успели в Москве вывезти весь снег, который принес снегопад века в минувшие выходные, как вчера снова замело. Но ни армию, ни МЧС власти звать на помощь не намерены. Да и зачем им дополнительные силы, если в городе 12 миллионов жителей, многие из которых, как выяснилось, сами не прочь взяться за лопату?
Особенно предприимчивые москвичи готовы откопать вашу машину за вознаграждение в размере 500—1500 рублей. Фото: РИА Новости Особенно предприимчивые москвичи готовы откопать вашу машину за вознаграждение в размере 500—1500 рублей. Фото: РИА Новости
Особенно предприимчивые москвичи готовы откопать вашу машину за вознаграждение в размере 500—1500 рублей. Фото: РИА Новости

"Эти парковочные места убрал я", - подписал в "Фейсбуке" селфи с лопатой на фоне горы снега и двух чистых парковок житель Бассманного района Михаил. Листаю дальше. Еще несколько групповых фотографий добровольцев из Южного Бутово с лопатами. В этом же районе жители расчистили дорогу к храму Святого праведного воина Феодора Ушакова. Один из них, Алексей, рассказал "РГ", что на расчистку они вышли сами: "Пусть коммунальщики вызволяют из снежного плена других, а мы тут справимся".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Впрочем, нашлись среди москвичей и предприимчивые. Развесили на подъездах ряда домов объявления: "Раскопаю ваш автомобиль из-под завалов снега, расчищу дорогу!!!" И тут же ценник: за авто или дорожку до дома - 500 рублей, закопать чей-то автомобиль - тысяча. Внизу телефон и подпись. На "Авито" насчитала еще с десяток подобных объявлений, сумма вознаграждения - от одной до полутора тысяч рублей.

То, как работают в эти дни коммунальщики, горожане видят сами. Причем за лопаты взялись даже бухгалтеры, кассиры, диспетчеры из районных подразделений "Жилищника". Но у дворников есть на москвичей и обида. "Двор на улице Красного Маяка, 4, мы почистили бы за два часа, если бы жители убрали машины. Не убрали! - сетует Нодар Казымов. - Проезд и тротуар тут узкий, трактор не пройдет". Вот и машет Нодар лопатой вокруг иномарок. Мешают припаркованные легковушки и грузовикам, которые вывозят снег из города на 56 снегосплавных пунктов.

Как рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы, полностью убрать последствия снегопада с городских территорий должны к пятнице. Уже освобождены от снега территории всех социальных объектов, 65 процентов улиц и переулков, более половины дворов. Убрано с дорог и из дворов около 12 миллионов кубометров снега, 2 миллиона из них вывезены на снегоплавильные пункты.

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