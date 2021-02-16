Под Тулой мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре

В Тульской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве 40-летней женщины. Преступление было совершено днем в понедельник в торгово-развлекательном центре Новомосковска.

По предварительным данным, 42-летний мужчина пронес в ТРЦ в спортивной сумке обрез охотничьего ружья, нашел свою бывшую жену в маникюрном салоне и выстрелил ей в голову. Женщина скончалась на месте происшествия, мужчина скрылся.

- Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос о заключении его под стражу, - сообщили в региональном СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство".