В "Геликоне" поставили оперу Джакомо Пуччини "Тоска"

Парадоксально, но факт: в афише столичного театра "Геликон-опера", что обладает одним из самых обширных репертуаров среди российских театров, до сих пор никогда не было "Тоски" Пуччини, входящей в топ опер мира. Эту премьеру в театре осуществила фирменная геликоновская команда во главе с худруком и основателем Дмитрием Бертманом, за дирижерским пультом Валерий Кирьянов, сценограф Игорь Нежный, художник по костюмам Татьяна Тулубьева, художник по свету Дамир Исмагилов.

Для "Геликона" - это всего лишь второе обращение к пуччиниевским оперным партитурам, коих всего дюжина. До "Тоски" появилась только "Турандот", премьера которой состоялась четыре года назад. И это вопреки тому, что всезнающая статистика утверждает: Пуччини - третий по исполняемости оперный автор в планетарном масштабе после Верди и Моцарта и за итальянским гением прочно закрепилось определение "последнего великого оперного композитора".

Мировая премьера оперы состоялась в 1900 году. Ее события происходят на фоне битвы Наполеона при Маренго в июне 1800 года. По либретто драма развивается менее чем за сутки в Риме, охваченном революционными настроениями (поэтому в советские времена опера шла даже под названием "Жизнь за коммуну"). По классической формулировке сюжета художник Марио Каварадосси, влюбленный в певицу Флорию Тоску, укрывает беглого республиканца Анджелотти. И это становится формальным поводом для расправы с ним со стороны главы тайной полиции барона Скарпиа, считающего Тоску своей. В результате интриг и коварства умирают все.

Но Дмитрий Бертман абсолютно нелинейно трактует либретто. Увлеченно обнажая не столько чувства героев, сколько их характеры, рассказывая их биографии в деталях, чем не делает никому из персонажей комплиментов, но пытается раскрыть и понять какие-то потаенные смыслы оперы. "Тоска" превращается в жесткий триллер, где Скарпиа не просто воплощение образа диктатора, а бывший, грозный муж Тоски, вложивший немало сил и денег, чтобы она стала знаменитой актрисой, и он любит ее до сих пор и готов превратиться в ее аккомпаниатора и даже слугу. Тоска же соблазняет юного художника Каварадосси, который испытывает чувства к молоденькой маркизе Аттаванти, а по отношению к знаменитой, стареющей даме ведет себя как отъявленный жиголо и видит в ней лишь спонсора собственного дарования.

При таком раскладе не может быть и речи о какой-либо чистоте человеческих чувств, а скорее об их патологичной природе. В итоге все лишаются рассудка и погибают в кровавой расправе, которую сами и инициировали. И для артистов это очень сложный спектакль. Все герои, а не только Скарпиа, как обычно бывает, обладают исключительно отрицательным обаянием. А Тоску, которую обожают все примадонны за возможность быть на сцене настоящей звездой, восхитительной во всех появлениях, здесь режиссер заставляет быть нарочито некрасивой и внешне, и в поступках.

Опера "Тоска", конечно, знает множество выдающихся и постановок, и музыкантских исполнений, хотя требует от певцов незаурядного вокального мастерства. Надо заметить, что "плотный" пуччиниевский оркестр под руководством Валерия Кирьянова звучал мягко, стараясь не перекрывать певцов, которые создали запоминающиеся образы. Особенно пара Тоска - Каварадосси в исполнении Елены Михайленко и Ивана Гынгазова, которые обладают большими впечатляющими голосами. Но в "Геликоне" есть четыре непохожих друг на друга состава исполнителей. Но все они самозабвенно отдаются обнаженным пуччиниевским страстям. Однако всплакнуть над печальной судьбой героев в финале, как обычно случается в операх итальянца, не хочется. Жалеть тут некого.