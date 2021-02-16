Государственный исторический музей, едва открывшись офлайн, начинает реставрацию всего музейного комплекса - Главного здания на Красной площади, Покровского собора, Палат бояр Романовых, памятника Минину и Пожарскому, комплексов в Измайлове и Новодевичьего монастыря, филиала в Туле.

- Музей будет работать с соблюдением норм Роспотребнадзора, что не помешает программе расширения музейного комплекса в рамках его 150-летия, отмечаемого в 2022 году, - говорит директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. - Мы не можем уйти только на реставрацию, поскольку представляем и историю государства российского, и историю русской цивилизации. Насыщение современными технологиями и реэкспозиция музея идут так, как Покровский собор - символ страны - встречает туристов. Реставрация продолжается годами, что почти не мешает посетителям, но растягивает работы: ни один спонсор поддержать весь объем работ не может.

Всего в ГИМ работают более 80 реставраторов и 100 инженеров. Им предстоит отреставрировать около миллиона объектов культуры и создать высокотехнологичные условия для хранения фондов. Параллельно возобновляются офлайн-выставки. Первая - 17 марта открывается экспозиция "Придворный костюм", посвященная жизни и церемониалам Санкт-Петербурга и Москвы XVIII-XIX веков. Затем последуют выставки отечественного оружия XVIII-XIX столетий, немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, "Викинги. Путь на Восток", "Железный век. Европа без границ" (совместно с ЕС. - В.Е. ), "Российская империя", "Надежда" и "Нева" - выставка, посвященная кругосветному путешествию Ивана Крузенштерна, выставка Дмитрия Левицкого. А с сентября в ГИМ начнется серия выставок ведущих музеев стран БРИКС.

Страха, что онлайн вытеснит живые экскурсии, нет. Онлайн побуждает увидеть реальность

При этом Алексей Левыкин отметил: финансовые потери от ограничений в пандемию составили примерно треть от годового дохода, что "сковывает юбилейные реставрационные возможности". Более чем на треть упала посещаемость музеев: до пандемии она составляла 1,5 -1,6 миллиона посетителей в год.

- Парадокс: в самоизоляцию нас онлайн посетили свыше 12,5 миллиона человек, - отмечает Левыкин. - Но страха, что онлайн вытеснит живые экскурсии, нет. Онлайн побуждает увидеть реальность. В этом смысле красота спасает мир. Она останавливает агрессию...